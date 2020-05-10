新冠肺炎｜社協調查指無家者劇增　回流港人露宿公園批政府無幫助

新冠肺炎疫情持續數月，經濟受到沈重打擊。香港社區協會今日（10日）發布調查指，2020年1至4月，非領綜援的無家者出現新趨勢，不少非領綜援無家者因為疫情而失業，六成人成為「首次無家者」（即第一次露宿街頭）；而因疫情回流的港人急增，有部份人因為欠支援而成為無家者。

▼政府派口罩安排▼

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社協早前巡查多個露宿者聚集的地方，亦有到24小時營業的快餐店視察，成功訪問104位非領取綜援的無家者，發現2020年1月至4月期間，許多「非領取綜援無家者」因為疫情而失業，當中六成人成為首次露宿者。當中半數人過去月收入超過萬二港元，從不需要求助，惟疫情後收入跌至零。

另外，過往不少港人在香港工作，回內地居住，疫情後失業，內地的租金都負擔不起，因此回流的港人亦急增，惟在港府提供的三輪防疫抗疫基金都未受惠，欠缺資源後成為無家者。

49歲港人朱先生本在浸會大學擔任廚師，過往每日回內地居住。因疫情失業後，他於2月離港。無奈在內地亦找不到工作，花光積蓄後於4月19日回港，其後被送入隔離營。他說現時「八達通都欠2蚊」，更曾露宿公園三日，沒有東西吃、更無法沖涼，「一度想死」。他說政府不僅對他零資助，更要索取2800元的隔離營費用，令他十分氣憤。他從隔離營出來後嘗試過多次搵工，都未有回應。

62歲的港人傅先生早前因為陷入經濟糾紛，在內地惹上官司坐監逾3年。臨近出獄，監獄安排他隔離14天後送往深圳灣返香港，惟因為在港沒有住址而被送往隔離營，其後更被索取2800元的費用。傅先生曾在公園露宿三日，他說自己不想欠政府錢，亦嘗試尋找碼頭、機場的工作，希望慢慢償還債務，都未有結果。政府要求他在5月16日前繳付費用，否則將會有判罰，「咪最多只能再坐監。」