母親節│花墟重現熱鬧似農曆年　暖男千八蚊買花　氹三位母親開心

新冠肺炎疫情趨於緩和，市面人頭湧湧，不少人出來行街消費。今日（10日）正值母親節，旺角花墟重現人潮，有花店負責人表示，近幾日甚至有農曆新年那幾日的光景，母親節亦令生意「彈返上來。」 市民陳先生今日帶着兩個女兒一起行花墟，以1,800元的價錢買了三束花，分別贈予自己的母親、外母，以及兩個女兒的母親，他說年年都有贈花當作「Surprise」（驚喜）給三位母親，希望今年也不要例外。

午後時段，旺角花墟人潮不斷，不少市民前來買花，行人路上略顯擁擠。市民陳先生帶著兩個年幼的女兒一起行花墟，三人都熱得汗流滿面。陳先生表示，今日共花了1,800元選購了3束鮮花，一束已經送給了自己的母親，晚上會將會將另外兩束，送給自己的外母和妻子，感謝她們一直以來的辛勞。

仍憂疫情 對是否外出用餐有猶豫

限聚令放寬至8人，不少港人都開始在餐廳訂位，與家人聚餐。問陳先生是否會和家人外出用餐，他則仍有猶豫，「今日唔會，始終小朋友多。」

姐妹倆「夾」零花錢為母親送花

分別讀中學及小學的陳氏姐妹，今日亦出來買花，二人挑選了一會兒，選購了價值160元的花束。她們說疫情期間，母親都十分辛苦，今日二人用自己的零花錢「夾」出160元，為母親送上祝福。

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花束、花籃價格較去年降低一、兩成

花店「熱帶雨林」的負責人劉小姐表示，今年花束、花籃的價格較去年降低一、兩成，比如過往售價100元的花籃今年只需要80元。她說，今日花墟的行街的人多了，惟旺丁不旺財，仍是看的人多、買的人少。

花店負責人形容 人流增有少少似農曆新年

「華景園藝」的負責人黃先生則表示今日客流量明顯增加，生意「彈起」，與去年同時段相近，「之前都無乜人，而家有少少似農曆新年嘅時候。」