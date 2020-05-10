母親節│陳淑莊fb撰文細述母女情：媽咪呢個後台十年如一日

公民黨議員陳淑莊今(10日)早在facebook感性撰文，憶述去年佔中案於四月宣判時，有心理預備在母親節前被判監入獄，因此提早去台北慶祝，不料後來因為確診腦膜瘤變成在醫院渡過。 陳淑莊透露，陳母在她動手術室期間「喊足五個鐘」，之後又為她齋戒念經一年，形容母親「隔而不離、餒而不棄」，「陪媽咪原是媽咪陪我」。字裏行間盡見母女之情。

陳淑莊貼出她一年前剛完成手術後，在ICU未醒的術後照，「雖然相片清楚，但係由媽咪視角睇寶貝女，恐怕都係朦查查。」有朋友向陳淑莊轉述，陳母由她被推入手術室到出來「喊足五個鐘」、「之後一年齋戒念經從無間斷。」

去年母親節時，陳淑莊透過facebook小編發出帖文，指有朋友為陳淑莊預備一個寫上「母親節快樂」的蛋糕贈予守候在病房的母親。

陳淑莊自言，單親家庭的母女關係好微妙，「兩個急性嘅女人，媽咪嘅心思喺阿囡度，阿囡嘅心思喺政治舞台上，但媽咪呢個後台十年如一日。」她指時局紛亂下的母親節是陳母守齋完結後第一天，但她因要出席港台節目《城市論壇》，也要避免酒樓人多，決定之後補祝。

佔中九子案去年4月判刑當日，公民黨立法會議員陳淑莊呈交腦部電腦掃描，證實腦內有一直徑4.2厘米的腫瘤，壓至腦幹彎曲，醫生稱需兩周內進行手術，法官終押後6周判刑。陳最終在5月接受手術，6月被判監8個月、緩刑兩年。