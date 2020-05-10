【新冠肺炎】本港增三宗輸入個案　兩人曾到巴基斯坦

本港疫情近日緩和，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增三宗輸入個案，同時至今已連續21日沒有本地感染個案。 三宗輸入個案其中兩人於5月9日乘坐QR818航班經卡塔爾多哈乘由巴基斯坦返港；其餘一人今日乘CX052航班由英國返港。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日再多15位患者康復出院，至今有981名確診及1名疑似病人出院。截至今日中午12時，有59名確診病人在13間醫院留醫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）表示，本港今日新增三宗輸入個案，至今已連續21日沒有本地感染個案。（曾凱欣攝）

今日增三宗輸入個案 兩人曾到巴基斯坦

三宗輸入個案其中兩人於5月9日乘坐QR818航班經卡塔爾乘由巴基斯坦返港，兩人均無病徵，已入住檢疫中心。當中包括一名男士57歲，去年8月已到巴基斯坦探親，報稱沒有接觸過確診病人，本身有糖尿病，在巴基斯坦期間曾到過當地診所及參加葬禮。

第1047宗個案的54歲男子同樣於5月9日乘坐QR818航班經卡塔爾乘由巴基斯坦返港，於3月與妻兒到巴基斯坦，同行家人檢測呈陰性。

至於另一宗輸入個案、第1048宗個案的69歲女子，今早乘CX052航班由英國返港。早上抵達機場後進行檢測，結果呈陽性，但沒有病徵。她報稱上月初曾感到氣促，曾接受英國醫療人員上門檢查，但因病徵不嚴重，未有進行病毒測試。另外於英國同住的家人於三月底確診，但未有送院；衞生防護中心相信，這名病人有機會在家中感染。

適逢母親節，不少市民會趁假日外出，衞生防護中心提醒市民，如果感到不適，應避免參與聚會。（鄭子峰攝）

當局正研究會否為高危群組做檢測

鑑於疫情在外地安老院舍爆發，被問到當局會否到安老院舍為長者進行檢測，張竹君指，有留意到長者院舍爆發風險，當局正就相關措施進行研究，亦需要考慮多方面因素，現時未有實質細節。

至今11人「復陽」 目前情況穩定 8人再次出院

日前有康復出院的病人再確診新型冠狀病毒，醫管局總行政經理劉家獻表示，至今有11個病人「復陽」，全部人情況穩定，當中有8人已經再次出院。他指，最新一名「復陽」患者於前日入住廣華醫院；「復陽」病人會採用同一套準則，需兩個鼻咽樣本呈陰性後相隔24小時方可出院。

專家反映 患者康復復肺功能未有受損

劉家獻又指，900多名病人中有300多人已覆診，5月內會有630個病人再覆診。他指，有部份醫院會為病人進行肺功能測試，若病人反映客易感到氣喘，醫院亦會為其安排測試。但他補充，根據專家反映，絕大部份患者康復後肺功能並無受影響，只有少量病人會肺功能比以往差。