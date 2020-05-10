新冠肺炎｜陳肇始：防疫策略需張弛有道　有需要或再收緊措施

本港近日的新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨穩定，食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）撰寫網誌稱，政府採取張弛有道（suppress and lift）策略控制疫情，但由於疫情反覆，她指仍需嚴陣以待，目前只能分階段及適當地放寬限制，一有需要又要收緊措施。 陳肇始稱明白每項有關公共衞生的嚴控措施，社會均須付出代價，她提醒市民為保護自己、身邊人及公營醫療系統，不可鬆懈，需保持足夠社交距離並注意個人和環境衞生。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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本港的新型肺炎確診個案至昨日（9日）錄得1,045宗（包括1宗疑似個案），連續20日無本地感染個案，陳肇始今日撰文形容，本港疫情穩定下來，不同意見都希望政府檢視現行的嚴控措施，因為每一項有關公共衞生的嚴控措施，社會都要付出一個代價──無論是經濟上的代價或是對社會民生，以至市民日常生活都帶來很多不便。

陳肇始續指，政府正採取「suppress and lift」的防疫策略，當疫情嚴峻時，我們要採取嚴控措施把它壓下去；當疫情穩定下來，又需要稍為放寬（lift）。她承認要做到張弛有度、能收能放是非常困難的，亦可以說是一門「藝術」。除了要有科學數據，也要考慮多方面的因素，包括公共衞生的考慮、措施對香港經濟、各行各業的影響、以及市民的承受程度。

港府按此策略，自5月8日起放寬部份社交限制及食肆等處所的管制，但陳肇始提醒疫情反覆，本港仍需嚴陣以待，只能分階段及適當地放寬限制，一有需要又要收緊。

疫情反覆 籲市民繼續配合政府防疫措施

目前全球疫情仍非常嚴峻，全球確診個案已超過400萬宗，當中超過275,000人死亡。陳肇始稱，政府將繼續緊貼疫情的發展，適時調整和推行不同的防控措施，並不時檢討已實施的相關措施。

她續呼籲，市民大眾亦要繼續配合政府各項防疫措措施，不可鬆懈，保持足夠社交距離，注意個人和環境衞生，保護自己、保護身邊摯愛家人、亦保護香港的公營醫療系統。