新冠肺炎│羅致光：四月份失業率雖未公布　數字繼續上升已無懸念

勞福局局長羅致光指，今年三月份領取綜援的殘疾人士，較二月分升了0.5%，亦較2019年3月升了2.4%，增幅雖不大，但己扭轉過往5年的輕微向下趨勢，現象可能是就業巿場惡化的後果之一；他又指，四月份的失業率雖然仍未公布，但對於數字會繼續上升已沒有懸念。面對失業浪潮，政府所採取的是一個四面圍堵的策略：一是創造就業、二是保就業、三是就業支援、四是失業支援。

羅致光網誌今(10日)以「四面圍堵抗失業浪潮」為題，談及本港就業情況，他指，2019冠狀病毒病疫情重創全球經濟，剛公布的美國四月份失業率已上升至14.7%的歷史高位，而一般分析都指美國的失業率會持續上升。

至於香港的情況，香港上月公布的第一季失業率上升至4.2%，四月份的失業率雖然仍未公布，但對於數字會繼續上升已沒有懸念。

此外，今年三月份領取綜援的殘疾人士，較二月份升了0.5%，較2019年3月升了2.4%。雖然增幅不大，但己扭轉了過往5年的輕微向下趨勢，這個現象亦可能是就業巿場惡化的後果之一。

他指，面對失業浪潮，政府所採取的是一個四面圍堵的策略：一是創造就業、二是保就業、三是就業支援、四是失業支援。

此外，由於在失業率上升時，在勞工巿場中較為弱勢的就業人士，如殘疾人士，更容易受到影響，所以在各措施中將加強對殘疾人士的支援，包括政府將在公私營界別創造約3萬個有時限的職位，現正探討如何運用部分上述3萬個有時限的職位，讓社企聘用更多殘疾人士。

而「就業展才能計劃」亦會調升殘疾求職人士的相關在職培訓津貼，首三個月的每月上限由7,000元增加至8,000元，其後六個月的每月上限5,000元增加至6,000元；勞工處亦會以試點方式，為每位參加上述就業計劃的合資格求職人士提供留任津貼，留任滿三個月有3,000元，及後在職培訓期間每月可獲1,000元，從而穩定就業。

若僱主正用「就業展才能計劃」聘用殘疾人士，亦有為他們開立強積金戶口，便可以再受惠於「保就業」計劃。