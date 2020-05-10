【母親節】陳沛然撰網誌　憶父親肉體虐待拋妻棄子　感激母親辛勞

今日（10日）是母親節，醫學界立法會議員陳沛然在網誌中刊出「給母親的信」，透露30年前父親有外遇、拋妻棄子，母親因而要獨力打工賺錢，養活他們3兄弟。30年後，陳沛然說一家人終於走出黑暗，他跟母親道：「媽媽，不用怕，黑暗已經過去，苦盡甘來，就是因為我們嘗過苦，才懂得珍惜。」

醫學界立法會議員陳沛然在網誌中刊出「給母親的信」，感激母親的養育之恩。（網誌圖片）

陳沛然在信中透露，30年前自己只有13歲，目睹爸爸多年來跟所謂的女學生和女徒弟有外遇，也暗中聽到大人的說話、父母離異，由此感受到大人的陰暗世界，他從此沉默寡言，多年來藏於心底，「13歲的一天，我長大了，童年也完結了。」

陳沛然說，母親為了照顧他們三兄弟，外出工作賺錢、早出晚歸；他亦要負責照顧兩名弟弟，但兄弟在家從來沒有打架。他續道：「中五的一個晚上，我和你坐在公屋外的後樓梯，坐了半小時，你眼泛淚光，送我一支幾十元的墨水筆，那天我考到全級第一名。」

中七那年，陳沛然憶述他與母親之間曾有爭議，母親認為他成績可報醫科，而自己卻說要讀工程，原因是擔心家中未能負擔5年的醫科課程費用，自己也想早點工作賺錢養家；那年，陳的胞弟患重病出入醫院，因此在最後一刻改選醫科，及後成功申請政府學生資助及向大學申請獎學金貸款，加上做補習，最後順利畢業。

醫學界立法會議員陳沛然在網誌中上載與母親的合照，感激母親的養育之恩。（網誌圖片）

陳沛然說，自己並沒有憎恨父親，反而要感謝他的拋棄，才能脫離小學時的精神和肉體虐待，四母子可以開始新生活。

30年後的今天，陳沛然與妻子育有3名孩子，他說，看著13歲的大女兒，彷彿看到自己的身影，提醒自己不可以重蹈覆轍，使家人跌落深淵，「當年13歲的我，經歷家庭巨變，那一刻作為長兄背負起全家，走過30年的路，終於走出黑暗。」

陳沛然向母親道：「你可能覺得命苦，從父母和男人找不到愛，找不到可依靠的人。不用找了，那人正在身旁，還有3個，就是你的3個兒子。媽媽，不用怕，黑暗已經過去，苦盡甘來，就是因為我們嘗過苦，才懂得珍惜。」