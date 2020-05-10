【共享單車】兩年間數目跌8成至5,200輛　營辦商由7間縮至3間

共享單車於2018年興起，惟立法會最新文件透露，數量在兩年間大減八成。根據運輸署提交的文件，本港共享單車數量由2018年10月約26,000輛，逐漸下降至今年3月的約5,200 輛，營辦商數目亦由高峰期7間，跌至僅得3間。

運輸署文件顯示， 在2017年4月，香港首間共享單車租賃營辦商投入服務，至2018年年中 ，營辦商數目已迅速增至7間，在全港合共投放了26,000 輛單車。然而，截至今年3月，僅剩下3間營辦商仍在本地市場運作，投放約5,200 輛單車供租賃，數量大跌八成。

本港共享單車數量由2018年10月約26,000輛，逐漸下降至今年3月的約5,200 輛。（資料圖片）

另外，運輸署在2017年完成改善九個新市鎮現有單車設施研究 ，建議增設單車泊位，以及在現有單車徑的急彎 、陡斜坡道和行人過路處加設安全設施，從而提升駕駛單車人士及行人的安全。



​運輸署聯同路政署已分三期推展改善工程 ，第一期約100個地點的改善工程已於2018年年中完成，共增加了約1,000個公共單車泊位， 第二期於約450個地點進行改善工程，於今年2月展開，料明年底前完成，將增設約2,000 個公共單車泊位，至於第三期則視乎地區諮詢及可行性評估計劃，在餘下約160個地點開展。