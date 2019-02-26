【共享單車】ofo傳結業2.2萬架單車或變廢鐵　龍記：好有興趣回收

去年8月，共享單車公司Gobee.Bike突然宣布結業，另一共享單車ofo小黃車近日亦傳出結業消息，一旦清盤，逾萬架單車隨時淪為廢鐵。於新界區經營租單車業務的「龍記單車」，去年成功收購Gobee.bike數千部單車，並自行回收及維修單車再轉售。龍記負責人之一的羅真權透露，若ofo小黃車清盤，將有「好大興趣」再度收回市面上車輛，惟受「土地問題」限制而有卻步。

多名用戶發現App內所有單車突然消失，而App內的錢包結餘亦未能顯示，用戶未能充值及退回按金。（資料圖片 / 羅君豪攝）

龍記老闆羅真權向《香港01》表示，去年8月起組織義工和行家在大埔巡區收車，近乎全數回收約3,000部Gobee.bike單車，投入成本約7位數：「好多狀況很差，如車轆，偷車鏈、太陽能裝置被整爛等，有時又要在污水渠撈回單車。」不過，他直言回收單車遇到的最大困難是「土地問題」，由於單車數量過大，曾暫放在政府用地而被警告。

他續說：「ofo車量更多，有2.2萬架，若清盤亦要等政府公佈處理方式，不過要用好多地，我也有驚驚地。」但他表示，冀「為環保出一分力」，對收購ofo小黃車仍有「好大興趣」。

目前龍記將修復的Gobee.Bike單車，以299元出售，及以500元兩部。羅真權稱，已售出逾百部單車，另有社企「以車換車」約80部，並計劃向學校提供平價售車，僅收取80至90元運輸費，讓學生可踩車上學。