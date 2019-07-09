【共享單車】小藍車LocoBike踩過界推的士服務　用app召85折的

港產共享單車LocoBike在港營運即將踏入第三年。為提供更多出行選擇，LocoBike今日（9日）宣布與的士App「的神」合作，推出召喚的士服務。市民只需透過手機應用程式「Loco」輸入出發點及目的地，便可享85折優惠價搭的士。 LocoBike創辦人程俊豪表示，用戶除可租借單車上下班，的士亦是另一個出行領域，又透露正與其他公共交通工具研究合作方案。長遠而言，冀為市民提供更多元化服務。

LocoBike今日（9日）在Facebook宣布推出召喚的士服務，乘客只需在Loco App召喚的士，可享85折優惠。（LocoBike Facebook）

市民只需透過Loco的手機應用程式，輸入出發點及目的地，便能召喚的士。（Loco App截圖） 近年來多間共享單車公司因經營不善相繼結業，惟2017年10月登場的LocoBike至今仍屹立不倒，且業務漸趨多元化，除出行選擇亦涵蓋購物及玩樂體驗等。LocoBike今日更「踩過界」以85折搭的士作招徠，吸引乘客透過Loco App召喚的士。 LocoBike創辦人程俊豪接受《香港01》訪問解釋與的士合作的原因，指出用戶除可租借共享單車上下班，倘須到達較遠的目的地，的士亦是另一選擇。程俊豪續指，Loco App的定位不僅限於共享單車，長遠目標是提供不同服務，以圍繞市民的衣食住行、吃喝玩樂。

共享單車LocoBike創辦人程俊豪接受《香港01》訪問表示，單車業務仍是LocoBike的主要收入來源，且至今財政穩健。（資料圖片）

研與巴士公司合作

對於曾經盛極一時的共享單車公司相繼退出香港市場，程俊豪則指單車業務仍是LocoBike最主要的收入來源，且財政穩健，相信是他們付出更多時間及心力建立完善維修系統及巡邏單車情況有關。他又透露，開業至今使用LocoBike出行人次達100萬，租借單車的用量仍維持每日過千次，未來將積極研究其他出行方式，例如與巴士公司合作的方案。

「的神」創辦人陳煒榮則表示，現時應用程式有逾兩萬名的士司機，冀能透過LocoBike的平台接收更多的士訂單，以達致「雙嬴」局面。