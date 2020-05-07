袁國勇提港人除口罩條件　疫苗存太多未知數　面世一年後才會接種

新型冠狀病毒肺炎仍持續在全球大流行，世界各地確診個案已合共逾300萬宗，不同研究團隊正研發對抗新冠病毒的疫苗，但香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受電視節目訪問時直言，即使有關疫苗面世，他自己亦會待一年左右才接種。他解釋，人類醫療史上從未大規模注射冠狀病毒疫苗，未知之數很多，亦未知副作用，雖期望疫苗可成轉捩點（game changer），但首要是安全及有效。 袁國勇又認為，大眾要脫下口罩需符合兩大條件，包括在社會回復正常生活，即全面復工、復課、恢復關口流動等措施生效後，仍可連續28日零確診，以及本地有能力廣泛做病毒檢測，但只要有零星個案，便需立即再戴回口罩。

港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／羅君豪攝）

袁國勇於周一（5日）接受無綫電視節目《清心直說》時指，明白大家都希望疫苗可成對抗疫症的轉捩點，但人類醫療史上從未試過大規模接種冠狀病毒疫苗，有很多未知之數，其副作用亦未明，直言即使疫苗面世，他自己亦會等待一年後才接種，而在等候期間，他稱會繼續「相信口罩」，又提醒市民亦不應過份期望。

無可能再如舊時 完全擺脫口罩

至於幾時可脫下口罩？袁國勇認為需符合兩大條件，其一是需社會回復正常，完全復工復課、並恢復過境人流，例如跨境學童上課後，仍可連續28日無確診個案；其二是香港需加大病毒檢測量，有能力廣泛做測試，市民才可以脫下口罩。

按幼稚園生最遲於6月15日復課推算，即使港府短期內有能力推高檢測量，最快亦只能於7月中除口罩。不過袁國勇在訪問中指出，若本港再現個案，即使只得零星數宗，亦需立即再戴上口罩，他形容此為「新常態」（new normal），又坦言今後已難再與從前一樣，完全擺脫口罩。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

+ 5 + 4 + 3

放寬關口限制是最後一步

因應本地疫情漸緩，政府近日逐步放寬限聚令以及對食肆、各類娛樂場所的限制，關口的限制則持續。袁國勇稱，「開關」是最後一步，因全球多地仍有疫情，而本港社會仍未有免疫力，現時「開關」並非合適時機。

他又提到疫情或因天氣炎熱而略有減退，但室內開空調的環境或有利病毒存留，市民亦會不耐悶熱而除口罩，加上預計之後各地間的人流流動會回復，至冬天病毒有可能重臨。

料病毒來自武漢市場非實驗室

近日有各地專家質疑，新型冠狀病毒是由武漢的實驗室人工製造且傳出，袁國勇在訪談間透露，自己認識武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗，稱讚其為很好的科學家，亦認為病毒由她的實驗室洩漏出來的機會很低。他指武漢華南海鮮市場有多於30個環境樣本對病毒呈陽性，病毒來自該市場的機會相信較高。