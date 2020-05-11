CU Mask｜K Kwong質疑存三大嚴重錯誤：漏氣、有針窿、銅線脫落

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，政府早前宣布動用8億元，向市民派發可重用的「銅芯口罩」及外科口罩。不少市民批評政府「派得太遲」，又形容「銅芯口罩」造型似內褲。 港大化學系博士鄺士山（K Kwong）出席網台節目「Yahoo都市擂台」時，形容「銅芯口罩」有三大嚴重設計錯誤，包括鼻樑無鐵線易漏氣、濾芯有衣車針孔或影響效能，以及銅線脫落恐吸入人體。同場的立法會議員（批發及零售界）邵家輝表示，政府派發口罩是「遲到好過無到」，但坊間擔心吸入銅影響身體，政府有需要釋除市民疑慮。

K Kwong在節目上表示，「銅芯口罩」有三大嚴重設計錯誤，第一，口罩鼻樑位置沒有鐵線，容易漏氣；第二，濾芯有不少衣車針孔，質疑效能；第三，有口罩樣本質素參差，「銅線一條條甩出嚟」，憂吸入體內影響身體。K Kwong續指，曾委託實驗室測試，發現「銅芯口罩」經清洗後過濾效果大減，質疑是否能如政府所說清洗60次使用。

K Kwong指可用廚房紙代替瀘芯

對於外界關注「銅芯口罩」無經過招標程序，K Kwong坦言：「唔認同一定要招標，但今次揀嘅方向錯咗，唔熟行揀咗件垃圾。」不過，K Kwong認為市民可以照申請領取，「唔用佢個濾芯，放張廚紙都都得」。

港大化學系博士K Kwong指「銅芯口罩」有三大設計錯誤。（資料圖片）

外界憂對人體有影響 邵家輝：政府須澄清

至於邵家輝就認為，既然坊間有憂慮，擔心使用「銅芯口罩」是否會影響人體，政府便有責任澄清，但相信既然有ASTM F2100 一級標準，「多樣嘢傍身都好」。邵又表示，2月份本港口罩供應緊張，政府當時以價低者得方式向全球招標口罩備受批評，如果「銅芯口罩」都要招標，程序需時，未必能趕及滿足需求，現時政府已公開口罩成本，市民可以判斷。

外界擔心「銅芯口罩」對人體有影響，立法會議員（批發及零售界）邵家輝認為政府有責任澄清。（資料圖片）

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