CU MASK│K Kwong率先驗 洗一次過濾效果跌兩成：只用一次就得

政府年初斥資8億元研發可重用口罩，最終特首林鄭月娥於周一（4日）宣布，向市民派發由香港紡織及成衣研發中心研發的「銅芯抗疫口罩」。創新及科技局局長薛永恆稱，銅芯口罩濾芯經過60次清洗後，它的效能只會有輕微降低。 香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）委託實驗室，對2個銅芯口罩進行初步 0.3㎛過濾率測試，K Kwong發現清洗一次後，有口罩的過濾效果下跌兩成。 K Kwong 2月與本地工程公司合作研發可重用口罩「HK Mask」早前亦曾批評銅芯口罩有設計缺陷。創新及科技局回覆指，香港紡織及成衣研發的化驗結果清晰顯示口罩符合美國ASTM F2100 一級標準，稱K Kwong的測試並非以該標準進行。記者翻查資料，政府的測試未包括 0.3㎛過濾率測試。傳染病專科醫生曾祈殷指，測驗結果或與口罩品質控制有關。

由香港紡織及成衣研發中心研發的「銅芯抗疫口罩」有6層構造，政府宣稱口罩在顆粒過濾效率(PFE)、細菌過濾效率(BFE)及合成血液穿透阻力方面，符合ASTM F2100一級標準。（資料圖片／曾梓洋攝）

由香港紡織及成衣研發中心研發的「銅芯抗疫口罩」有6層構造，分別是首、尾層的棉布，以及4層濾芯。政府宣稱口罩外層針織布以氧化銅混合棉製造，其中一層濾芯亦含銅，以達防菌作用，又指口罩在顆粒過濾效率(PFE)、細菌過濾效率(BFE)及合成血液穿透阻力方面，符合ASTM F2100一級標準。

政府稱清洗60次功效開始減退

政府在「銅芯抗疫口罩」官方網站，上載三份由台灣「財團法人紡織產業綜合研究所」對口罩作出的測驗報告，研究所分別對5個清洗前、清洗40次，及清洗60次後的口罩作出測驗，包括以ASTM F2100-2019 9.3、ASTM F2299-2017標準，作出0.1㎛過濾率測試。

報告指出，清洗前的口罩，其PFE平均為95.87%。清洗40次後，口罩PFE平均值輕微下跌至95.87%；而清洗60次，PFE平均值亦指下跌至94.75%。政府提醒，清洗60次後，口罩功效或會開始減退，需更換濾芯。

政府在「銅芯抗疫口罩」官方網站上載的測驗報告指出，在（ASTM）F2100 一級標準湔試下，清洗60次後的口罩PFE平均值仍有94.75%。（CU Mask網頁）

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）委託實驗室，對2個銅芯口罩進行測試。K Kwong指，口罩四層濾芯的首、尾層為不織布，中間兩層分別為溶噴布，以及密度較高、呈淡橙色的不織布。他表示，曾用顯微鏡觀察淡橙色不織布，發現上方有銅纖維：「唔多，大約50條入面先有一條。」實驗暫未清楚見到口罩上的銅是普通氧化物，還是納米結構，但他補充若人體吸入納米銅，有機會導致肺積水或纖維化。

口罩四層濾芯的首、尾層為不織布，中間兩層分別為溶噴布，以及密度較高、含銅纖維的橙色不織布。（李穎霖攝）

2個接受測試的銅芯口罩，一個為已開封約兩日，曾被記者戴上、拍攝，並清洗過一次的口罩，而另一個則未開封。實驗室對兩個口罩進行MPPS 0.3㎛過濾率測試，K Kwong 解釋，0.3㎛尺寸的粒子較難捕捉，而3M N95口罩及醫療機構常用的HEPA濾網亦用此標準作測試。

實驗室對口罩進行MPPS 0.3㎛過濾率測試。（K Kwong提供）

K Kwong：清洗後過濾率下跌至約75％

實驗結果顯示，開封兩日的銅芯口罩過濾率只有約73％，而未開封口罩的表現較理想，過濾率有96.5％。K Kwong 指，後來按照政府的指引，將過濾率96.5％的口罩用冷水、肥皂清洗，並以冷風風乾約大半小時，再次進行MPPS 0.3㎛過濾率測試，結果過濾率下跌至約75％，急跌兩成，在實驗中的表現未如政府發表的報告。

K Kwong認為重用銅芯口罩沒有防疫用途，「只用一次就得」，又指4層濾芯為用針線縫合，令濾芯出現多個針孔，以至漏氣，會影響過濾率。他又指，曾分別測試口罩針織布層、濾芯含銅不織布及溶噴布的過濾率，認為口罩的過濾效果主要來自濾芯的溶噴布，而清洗口罩會令溶噴布上的靜電減少，使過濾效果降低。

對於測試結果，創新及科技局回覆指，財團法人紡織產業綜合研究所為國際認可、能進行ASTM F2100標準驗證的機構，故香港紡織及成衣研發中心委託該研究所為「銅芯抗疫口罩＋™」進行驗證。測試結果清晰顯示，「銅芯抗疫口罩＋™」符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100 一級標準。發言人稱，K Kwong委託實驗室進行的測試，似乎並非因應ASTM F2100標準而進行的測試。

曾祈殷：或與品質控制有關

傳染病專科醫生曾祈殷指，口罩的0.1㎛過濾率測試結果為95％以上的話，已達ASTM Level 1標準的PFE要求，認為使用0.1㎛過濾率測試會較理想：「新型冠狀病毒的大小約為0.1㎛，0.3㎛（測試標準）會差一點。」他認為，銅芯口罩一定是經核實，才會有得到有關認證。

傳染病專科醫生曾祈殷指，測驗結果的差異或與口罩品質控制有關，建議提供更多口罩予不同機構作測試。（資料圖片）

對於K Kwong作出的MPPS 0.3㎛過濾率測試結果，曾祈殷認為或與品質控制有關。「我不會說口罩不達標，有機會是交往進行認證的口罩質素沒問題，但接下來生產時品質有差異，或是K Kwong拿到的是有瑕疵的口罩。」他建議可將更多口罩交予不同機構進行測試，以驗證口罩品質，以及政府提到的以銅抗菌技術，是否對新冠病毒有效。

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