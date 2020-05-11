CU Mask｜薛永恒：正向供應商確認原材料安全　未來招標濾芯供應

政府宣布全民派「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），香港郵政於今日（11日）開始派遞工作。由於政府早前未有公開口罩生產商，引起社會質疑。 創科局局長薛永恒今日（10日）在《新城》電台節目時解釋， 雖然香港疫情緩和，但全球疫情仍然反覆，政府曾擔心若公布生產商等資料，會令將來獲取口罩原料有困難。他又指，有關工業家「比較低調」，不想公開，當得悉市民希望知道有關資訊，並取得相關工業家的同意後，便向市民公佈所有資料。 他又說，當局正與原材料供應商確認口罩安全，

薛永恒表示， 政府曾擔心若公布生產商等資料，會令將來獲取口罩原料有困難。（資料圖片／盧翊銘攝）

薛永恒說，截至今日8時，已有283萬名市民登記領取，形容「CU MASK」受市民歡迎。他承認，中間過程或做得不理想，令市民有誤解或質疑，故希望「開誠布公」，令市民理解當中的困難或挑戰。

無公佈資訊 憂影響口罩原料供應

對於口罩被質疑無招標、無公佈生產商資料等，薛永恒解釋，雖然香港疫情稍有平復，但全球情況仍然反覆，未知是否需要再為「CU MASK」提供濾芯、再覓不同地方協助生產等。他說，考慮到有關因素，擔心公佈有關資料後，政府將來取得口罩原料或有困難。

由於政府早前未有公開資訊，坊間對於「CU MASK」的生產商曾引來傳言。後來負毒消毒的龍達開放大埔消毒廠，給予傳媒拍攝。（高仲明攝）

工業家較「低調」

不過，得悉市民希望知道有關資訊，取得相關工業家的同意後，便向市民公佈所有資料。薛永恒直言：「佢哋希望比較低調，亦都唔想開名。」

對口罩隔濾效果有信心

他又指，「CU MASK」是創科產品，香港紡織及成衣研發中心早在2017年已取得專利，經反覆改良後，現可重用60次。他說，本來只能重用20次，但強調任何科研產品若要符合市場需要，都要作合理改良，現經過「ASTM F2100」一級測試後，證明重用60次都能達到世界標準。

對於有人質疑口罩的品質及標準，他說，全世界的口罩大部份都使用「ASTM F2100」測試，又指實驗室已確認標準，故對口罩的隔濾效果有信心。

正與供應商確認會否「吸銅」

薛永恒節目後會見記者，指聽到有人擔心口罩的銅物料在清洗後脫落，戴上吸入人體。他強調，口罩已經過反覆測試，清洗60次後仍滿足過濾標準要求。他又說，當局正與原材料供應商確認，但根據現有資料，有關情況應該不會發生，認為大家可放心。

未來公開招標濾芯供應

他說，本港2至3月疫情緊張，若就要口罩公開招標，或會增長時間，形容有關同事的做法「果斷」、「負責」及「有擔當」。不過，他稱理解市民對口罩安排有疑問，故決定未來公開招標濾芯供應。