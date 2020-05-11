美容院、按摩院及派對房間資助計劃放寬　無強積金證明亦可申請

政府早前通過第二輪防疫抗疫基金，當中包括向美容院、按摩院及派對房間提供資助，計劃今日（11日）起接受申請，申請期將於下周日（17日）晚上11時五59分結束，計劃涵蓋美容院、理髮店、按摩院及派對房間。政府表示，每間合資格美容院及按摩院會按其員工人數獲發放一次過資助，同時准許如申請者未能提交強積金供款結算書，亦可以選擇提交經由執業會計師簽發的證明書。

美容院、按摩院及派對房間資助計劃今日起接受申請。（資料圖片）

針對美容院及按摩院方面，若員工人數為1至2人可獲3萬元、3至4人可獲6萬元，5人或以上可獲10萬元。連鎖美容院及按摩院、即隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營，則可獲得最多300萬元的資助。



接受強積金供款結算書或執業會計師簽發證明書

美容院及按摩院經營者在申請時需提交證明文件以核實申請資格，包括有效的商業登記證、店鋪的地址證明、店鋪外部及內部的近照，以及顯示員工人數及名字的強積金供款結算書等。

如未能提交強積金供款結算書，亦可以選擇提交經由執業會計師簽發，最近三個月內的其中一個月載有員工數目及名字的出糧紀錄。若未能提交上述兩項文件的其中一項，或提交文件不清晰，合資格的美容院／按摩院只可獲批3萬元資助，不可按員工數目獲資助。

至於在派對房間方面，每間合資格處所將獲得一次過40,000港元的資助。政府提醒，計劃的網上申請系統（bmpsubsidy.gov.hk）已開始運作，為方便商戶申領和提升審批效率，只接受商戶於申請期內透過專屬網上系統提交申請。政府亦提醒申請人，任何人提交失實資料或虛假文件以獲取資助屬刑事罪行，可能因此被檢控。