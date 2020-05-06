防疫抗疫基金｜美容院、派對房間資助計劃　下周一起可網上申請

新型冠狀病毒疫情持續，政府早前公布兩輪「防疫抗疫基金」，協助受防疫措施影響的行業。 政府今日（6日）宣布，將於下周一（11日）推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，每間合資格美容院及按摩院會按其員工人數獲發放一次過資助，而每間合資格派對房間則會獲發放一次過4萬元的資助。 申請日期將由下周一早上9時起至5月17日，計劃只接受商戶於專屬網上申請系統提交申請。

政府早前宣布第二輪防疫抗疫基金，表明指定關閉的處所可獲津貼。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府宣布，將於下周一（11日）推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」。每間合資格美容院及按摩院會按其員工人數獲發放一次過資助，若員工人數為1至2人可獲3萬元、3至4人可獲6萬元，5人或以上可獲10萬元。連鎖美容院及按摩院、即隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營，則可獲得最多300萬元的資助。

每間合資格美容院及按摩院會按其員工人數獲發放一次過資助。（資料圖片）

美容院及按摩院經營者在申請時需提交證明文件以核實申請資格，包括有效的商業登記證、店鋪的地址證明、店鋪外部及內部的近照，以及顯示員工人數及名字的強積金供款結算書等。若合資格的美容院及按摩院未能提交員工強積金供款結算書，他們仍可申請資助，但只會獲批層階最低的資助金額，即為3萬元。

每間派對房間派一次過4萬元

至於每間合資格派對房間則會獲發放一次過4萬元的資助。計劃同時涵蓋由社企經營並符合上述申請資格的處所。

計劃只接受商戶於專屬網上申請系統提交申請，網址為bmpsubsidy.gov.hk。申請期由5月11日早上9時起至5月17日晚上11時59分。每間合資格的美容院、按摩院及派對房間的處所只可申請一次，亦只會獲批一次資助。基金預留11億元撥款推行計劃，預計可惠及約1.24萬間美容院及按摩院和約500間派對房間，預計將於本月下旬起開始陸續發放。

基金預計可惠及約12400間美容院及按摩院。（資料圖片）

美容院及按摩院申請資格

合資格的處所須為提供最少以下一項為非醫學目的而進行的服務作為主要業務：

(a) 皮膚及面部護理服務；

(b) 體重控制和纖體服務；

(c) 美甲服務；

(d) 紋身及／或穿環；

(e) 改善脫髮及／或理髮；

(f) 按摩及／或水療護理；

(g) 足底按摩；及／或

(h) 對身體任何部位的其他美容、護理、美體及／或按摩服務；

申請者在香港固定地址以獨立經營模式營運；申請者的有關處所及提供的服務必須於2020年4月10日前已經營業；及有關處所並不受惠於第二輪基金下其他以營業處所為基礎的資助計劃，例如浴室、會址或健身中心。

早前確診群組「邊爐家族」於Party Room打邊爐後，家庭內多人確診。（資料圖片）

派對房間的申請資格

(a) 主要業務為提供實體室內場所作短期商業租賃，以舉辦私人活動／休閒或娛樂性質的聚會；

(b) 相關處所必須為在香港固定地址的獨立處所；

(c) 使用該處所必須進行預訂，並不接待任何未經預約的顧客；及

(d) 業務須透過網絡平台以進行營銷及／或預訂。公眾可透過預訂平台、社交媒體帳戶、電郵、即時通訊軟件（例如WhatsApp 或WeChat）或電話進行預訂；

有關處所必須於2020年3月28日前已經營業；有關處所不屬於一個業務性質不同的經營場所內或是附屬於該場所（例如酒店、賓館、會所、餐飲場所、公共娛樂場所、學校、培訓中心、體育館、商務／秘書服務中心、共享工作空間等）；有關處所不是一個可用作運輸用途的工具（例如巴士、電車、船隻）；及有關處所並不受惠於第二輪基金下其他以營業處所為基礎的資助計劃，例如會址。