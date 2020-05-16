新冠肺炎｜中年女士憂染疾足不出戶　網購半年糧食　停工避人群

踏入家門一刻，惴惴不安的嘉敏終可鬆口氣。接著便是連串消毒工夫，一切鉅細無遺：鞋子、衣物、鎖匙、銀包、信用卡、身份證、手機、膠袋、雙手，沒漏網之魚。新冠肺炎疫情下，外出也需要無比勇氣，她試過整整兩周沒出門，自行與世隔絕，也一次過網購半年食糧，積穀防飢，更索性申請停工，避開與人群接觸。 驚個半死，皆因病毒無形。旁人說嘉敏過份緊張，她堅信自己焦慮有理：「呢場係末世瘟疫」。即使近日疫情放緩，仍無助鬆綁恐懼，她望天打卦，早午晚用聖經禱告，祈求疫情遠去：「神就係我最大依靠。」

嘉敏以往外出可以隨心所欲，現在則因疫情關係左顧右盼。（歐嘉樂攝）

嘉敏今年53歲，是虔誠基督徒，也是精神病復元者，她試過與病魔苦纏，歷盡苦難後，現時漸回正常軌道。嘉敏說，疫症持續，醫生容許她押後覆診，也交托用藥。疫情與病患，同樣需時過渡，但她認為前者更難捱，「我個病總有一日會過去的，但依家（新冠肺炎）無藥醫，預視人類要同呢個病共生。」



天時暑熱，她頭戴漁夫帽前來訪問，為了擋陽光，也旨在防疫；口罩及即棄手套，更是必備。她內心納悶糾結，覺得諷刺：「平時係醫生入手術室，先會著晒全副裝備」，也緩緩憶起沙士一役，「當年邊有咁大陣仗，出街都未需要戴手套」。



她口中的「大陣仗」，也不僅如此。消毒是外出後的指定動作，所有身外物一絲不苛，甚至細緻到銀包內一卡一紙，也沒遺漏。雙手也要反覆清洗好幾遍，確保十指沒沾污，始肯罷休。

足不出戶留家避疫 危機感作祟：「覺得出街好唔安全」



「覺得依家係條街度，特別唔安全，會擔心自己中招，『形』住個個人都係帶菌者。」大門內外，儼如楚河漢界。家裡是她的「無菌空間」，盡在掌握之中；街上則是危機四伏，膽戰又心驚，「但又無辦法唔出門，去買餸都要」。嘉敏唯有想盡方法「自救」，一周最多出門兩次，外出也只限於到屋企附近的超市，亦會事前規劃路線、嚴選捷徑，「咁樣可以安心少少。」



疫情最嚴峻時，嘉敏更試過防護式「自我隔離」。3月中旬，她所住的大廈有住戶確診，她隨即跑去管理處詢問詳情，不得要領後，她躲在家足足兩周。食糧、日常用品耗盡，就改用網購儲糧，結果不自覺下，一次過購入半年份量的紙包飲品、以及半個月用的食材，「買得太多，結果被屋企人經濟封鎖。」嘉敏本來有份文職兼職，她也向上司申請暫時停工「避疫」，「驚出去搭交通工具，同擔心辦公室共用環境。」停工也非了無牽掛，特別是工作續約在即，她不是沒憂慮飯碗不保，「但都擔心唔來喇。」

出外需要跨過心理關口，嘉敏會全副武裝出動，包括戴上手套。（歐嘉樂攝）

嘉敏擔心染疫中招，外出時步步為營，也認為疫情難以完結，人難勝天，唯有交托神的指引。（歐嘉樂攝）

禁母外出雙雙困獸鬥 母女拉踞圖尋死



長困在家，也要長時間與同住母親相處。自1月底農曆新年後，嘉敏與胞妹商量後，決定向熱愛行山、向來逍遙的媽媽下達禁足令，結果家中怨聲四起，磨擦日增，「困獸鬥咁囉。」母親也對嘉敏的焦慮式洗手看不過眼，口角釀成火遮眼，「佢有話過一齊去死。」她說母親是傳統人，年輕時於鄉下耕田，所以極其珍惜用水，事後回想亦感慨各有各理，「都理解佢嘅。」

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新冠肺炎全球大流行，電視新聞每日播放世界各地新增數字，她的眼球只盯著本港形勢，但已足以讓想像大爆炸。「社區隱性傳播，依家又未研發到疫苗，會擔心自己中招」。不怕一萬、只怕萬一，染疾後又是連串羈絆，「怕自己死唔去，會傳染畀媽媽，跟住交叉感染。」

疫情沒完沒了 靠信仰安放恐懼：「神係我最大依靠」



恐懼如影隨形，嘉敏也在聖經中領悟到何去何從。「今次呢場係末世瘟疫」，她自言會坦然面對：「既來之，則安之」。留在家中無所事事，暫停社交活動及返工等日常，研讀聖經成了嘉敏的重要日程，祈禱亦由以往每日一次，變成早、午、晚三次，「主要都係圍繞疫情」，療癒也釋懷。



儘管近日疫情放緩，嘉敏也不以為然，「如果開返關，多人湧來，疫情隨時捲土重來」。她打定輸數，要持久對抗，更有心理準備直至返天家為止：「神係我最大依靠。」比醫生更值得信賴？她聞言笑著說：「都係神派個醫生畀我」。

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