新冠肺炎｜NGO推情緒支援熱線　一星期接廿個來電：港人困擾多咗

新冠肺炎疫情顛覆港人生活日常，人人忙著撲口罩、緊貼疫情資訊。關注精神健康的香港心理衞生會，上月底開設「『疫』有需要」熱線服務，為情緒受困人士提供心理支援，熱線推出一星期已有廿人致電訴苦求助。 有資深社工認為，疫情下大環境轉變，港人難免牽動情緒，面對前景不明、經濟壓力等隱憂，「困擾多咗，歡樂少咗」。他又指，大部份人有自我復原本能，惟亦有人不堪壓力、情緒崩塌，繼而誘發精神病。他認為疫症當前，小心謹慎、緊張擔心在所難免，但如果相關行為令人無法自拔，甚至影響生活及情緒，則或是焦慮症先兆，宜及早求助，否則後患無窮。

資深社工黃廷儼表示，港人需要學習自我調節心態，應對疫境。（羅君豪攝）

香港心理衞生會於4月20日起，設立「疫有需要」情緒支援電話熱線，歡迎受疫情影響情緒受困人士求助，並由負責社區精神健康服務專業社工接聽。該會資深社工兼首席企業培訓顧問黃廷儼表示，熱線開放累計至今8個工作天，已接獲20個來電，超過一半與疫情有關，包括憂慮自身或家人狀況，當中5位有焦慮或抑鬱等徵狀。

香港心理衞生會主要提供康復服務予精神病康復者及弱智人士，亦從事心理衞生教育。他提到，熱線主要讓來電者將當下情緒宣泄出口，「好多時難同身邊人講，又或者講完對方都未必理解。」他指，熱線非恆常服務，但眼見疫情令全港情緒困擾，遂調撥資源及人手，又開發系統及培訓，希望可陪伴港人抗疫。熱線暫定開放三個月，惟他估計疫症過後，不同潛在問題將逐步浮現，屆時將視乎實際需要決定延長服務與否。

新冠肺炎疫情下，港人精神健康存隱憂。（羅君豪攝）

他認為，疫情下港人不論階層同受影響，亦面臨不少生活改變，難免會帶來困擾：學生停課、雙職父母憂心子女留家、打工仔失業減薪、全民憂慮染疫等，「困擾多咗，歡樂少咗。」他指，環境或日常生活改變，出現情緒波動是正常反應，相信大部分人有適應能力，懂得自我調節，惟面對壓力衝擊時，若抗逆力不勝負荷、超逾底線時，將會誘發精神病。

不少港人頻頻留意疫情資訊、到處搜索口罩，會否已有焦慮先兆？他認為，疫症當前，小心謹慎是人之常情，毋須過度解讀，但需留意這些行為是否過量，甚至佔據生活，若影響情緒影響他人時則需留神，並尋求專業協助，「如果唔及時留意或改變，就會好易出事」。他又謂，抑鬱、焦慮等屬於「看不見的腦疾病」，需要用藥控制病情，「千祈唔好等到呢個地步，到時已經唔可以自我調整。」

黃廷儼認為，疫情陰霾下，港人「困擾多咗，歡樂少咗。」（羅君豪攝）

香港心理衞生會於上個月20日起，設立「疫有需要」情緒支援電話熱線，歡迎受疫情影響情緒受困人士求助。（香港心理衛生會提供）

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