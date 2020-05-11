新冠肺炎│竹篙灣迪士尼二期旅遊用地建檢疫中心　料9月增700單位

新型冠狀病毒肺炎疫情稍緩，早前食物及衞生局局長陳肇始稱，會繼續增建檢疫設施，以應對未來可能出現的疫情。 食物及衞生局最新提出，將會使用迪士尼二期一幅旅遊發展用地，興建檢疫中心，初步估計可於9月提供額外約700個檢疫單位。

政府在大嶼山竹篙灣一直預留60公頃填海土地，供香港迪士尼樂園發展第二期之用。（資料圖片 / 江智騫攝）

根據當局向立法會及荃灣區議會提交的最新文件顯示，政府除了在竹篙灣一幅政府用地建800個臨時檢疫單位外，亦會使用位於竹篙灣預留作日後旅遊發展之用地興建臨時檢疫設施，當局稱，該幅土地遠離民居及香港迪士尼樂園度假區現時運作範圍，而且佔地面積寬廣，符合檢疫設施選址的要求。政府正開展相關工程，初步估計可於9月提供額外約700個檢疫單位。

700個檢疫單位將建在圖中紅色線圈起的第二期發展用地。 (資料圖片)

政府目前共有四間檢疫中心，分別位於柴灣鯉魚門公園及度假村、饒宗頤文化館翠雅山房、火炭駿洋邨，以及元朗八鄉少年警訊永久活動中心，合共可提供約 3 700 個檢疫單位。政府早前僅在竹篙灣一幅約4公頃的政府土地建檢疫中心，該工程分兩個階段進行，首階段100個單位預計可於5月內完成工程，餘下700個營舍單位預計於7月內完成。至於竹篙灣的60公頃旅遊發展用地，本預留作迪士尼二期的發展，而早前華特迪士尼公司同意政府使用作建設臨時檢疫中心。