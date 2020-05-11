議員撐康文署修例禁「大媽」公園收利市　立法後不能電子錢包取酬

屯門公園「大媽歌舞團」惹來擾民熱議。康文署建議修例，加強規管轄下公園歌舞表演等的嘈音滋擾，包括禁止收取「利市」等金錢報酬，最高罰款由2,000元提升至1萬元等。 民政事務委員會今（11日）討論相關修例條文，多名立法會議員表明支持。有議員關注延後支付或電子錢包，是否納入規管範圍，亦有議員追問警方抑或場地職員，擁最終權力可勸喻違例人士離場。 民政事務局局長徐英偉表示，修例後可處理電子錢包、延後交收報酬，亦會檢視執行情況。康文署官員則指，條例有賦予康文署驅逐在場人士，倘有聯合行動及涉及公共秩序，警方可據法例執法。

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尹兆堅關注署方如何規管延後支付或電子錢包支付報酬。（張浩維攝）

民主黨尹兆堅關注倘雙方非以「利市」打賞，而選擇以延後支付或電子錢包支付，署方會如何規管，「你知啦，道高一丈、魔高一丈。」

社福界邵家臻則問及，康文署發出多少次勸喻後，始會將相關人士勸喻離場；他又以屯門公園衝突為例，指當時有警員護送跳舞人士離開，詢問最終離場權，是場地職員或警方誰屬。

邵家臻關注警員是否擁最終勸喻離場權力。（張浩維攝）

屯門曾發起示威行動，關注區內賣唱情況，惟事件最終演變成衝突。（資料圖片）

民政事務局局長徐英偉表示，噪音問題非屯門區獨有事件，九龍區海心公園亦有類似問題，當區區議會亦就此討論。他表明，修例後可處理電子錢包、延後交收報酬，亦會檢視執行情況。他承認嘈音分貝標準難以劃一，因郊區相對靜，難與市區相比，執法人員需在場判斷。



康文署代表則指，條例有賦予康文署驅逐在場人士，如有需要，與警方就管制噪音有聯合行動，倘涉及公共秩序，警方會據法例執法。至於勸喻方面，倘相關人士不願遵守，職員將視乎環境證供執法，修例後會清楚說明員工指引。