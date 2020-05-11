【新冠肺炎】醫管局周二起為院舍及精神科病房病人　抽樣入院篩查

本港今日（11日）沒有錄得新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，確診及疑似個案維持1,048宗，連續22天無本地感染確診個案。醫管局今日公布，明日（12日，星期二）起會為來自院舍及入住精神科病房的住院病人，作抽樣入院篩查，協助及早截止社區爆發的風險。

醫管局周二起為院舍及精神科病房病人作抽樣入院篩查。（資料圖片／高仲明攝）

醫管局：及早檢測可降院舍爆發風險

醫管局發言人表示，鑑於全球疫情持續，以及其他國家仍廣泛出現社區傳播，故此必須提高警覺以防疫情再度爆發，尤其是針對一些高危群組，因為他們可能會需要較長的住院時間，而且死亡率較高。為高危群組進行入院篩查，可及早檢測出個案及啟動公共衛生措施，盡量減少院舍爆發的風險。

醫管局表示，來自安老院舍、殘疾人士院舍及護養院等院舍人士入院時，即使他們並沒有病徵，醫院會為可以提供深喉唾液的病人收集樣本；有關篩查計劃亦包括入住精神科病房的人士。發言人補充指，新措施是由醫管局傳染病及應急中央委員會建議實施，並得到衛生防護中心的支持。

另外，公立醫院亦同時將「加強化驗室監測計劃」，擴展至所有呈流感徵狀的住院病人。現時「加強化驗室監測計劃」已包括所有肺炎徵狀的住院病人，發言人指出部分確診病人只會出現輕微呼吸道徵狀，因此公立醫院會將「加強化驗室監測計劃」，擴展至呈流感徵狀，例如發燒、咳嗽或喉部不適的住院病人。

發言人強調，即使近日沒有本地確診個案，但疫情可以在瞬間轉變，醫管局必須適時調整感染控制策略應對疫情。今次加強對有潛在感染風險人士的檢測，可以減低本地爆發疫情的風險，同時進一步保護社區上的高危群組。