海洋公園盛轉衰僅七年　盈餘1.2億變虧損6億　颱風疫情成催命符

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響本港各行各業，海洋公園自2020年1月26起關閉至今，政府於今日（11日）指有必要採取財政措施短暫資助其營運，避免6月面臨清盤的危機。 根據過去10年的資料，海洋公園於2015/16年度為轉捩點，各方面數據呈現下滑的趨勢，2018/19年度虧損已擴大至5億5730萬元、整體收入僅17億3490萬、入場人數跌至570萬人次。當時，海洋公園行政總裁李繩宗指，超強颱風山竹破壞不少公園設施，致設施維修及保養開支大增，因而錄得虧損。

海洋現金儲備幾近耗盡，若再沒有任何新的資金支持，預計將於今年6月破產。（資料圖片／高仲明攝）

10年代初入場人數及收入屢創新高 2020年估計虧損六億

根據海洋公園過去10年的資料，在前主席盛智文及行政總裁苗樂文營運期間，其入場人數及整體收入一直穩步上揚。其中入場人數於2012/13年度達到高峰，錄得770萬人次，為1977年開幕以來最高；翌年亦錄得760萬人次，為歷來第二高。

整體收入方面，2010/11年度首次突破10億元大關，並在2013/14年度更大幅攀升至高峰，達19億6860萬元。雖然入場人數及整體收入創新高，但公園的盈餘卻一直下降，2015/16年度繼2003年SARS後，首次錄得虧損，為2億4110萬。

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2015/16年度成轉捩點

盛智文於2014年不再續任主席，苗樂文於2016年不再續約。經歷高峰後，海洋公園於2015/16年度成轉捩點，各方面數據呈現下滑的趨勢。入場人數從高峰緩緩下降至2019/19年度的570萬人次，比2010/11年度的590萬人次更少。整體收入方面，亦跌至2018/19年度的17億3490萬，比高峰時減少2億3370萬元。

此外，雖然整體收入持續幾年微跌，但海洋公園於2015/16年度開始錄得虧損，達2億4110萬元，其後連年虧損，每況愈下，直至2018/19年度已擴大到5億5730萬元。

行政總裁︰估計今年度虧損逾6億 6月破產​

翻查海洋公園的業績報告，行政總裁苗樂文於由盛轉衰的2015/16年度認為，訪港旅客人數有所下跌，而內地旅客人數更達雙位數字跌幅，是公園錄得顯著虧損的原因之一。

其後於2016/17年度，新任行政總裁李繩宗指，南港島綫於2016年底通車，為公園的新發展提供有利條件，並以審慎理財以應對不利市況。

南港島綫通車後，2017/18年度繼續虧損。李繩宗指，公園因持續在多方面作出投資，使營運成本因而有所上升。2018/19年度虧損擴大，李繩宗又指超強颱風山竹破壞不少公園設施，致設施維修及保養開支大增。

直至今年度，據《財務委員會討論文件》的資料指，海洋公園於2019年7至12月僅錄得190萬入場人數，較同期下跌超過三成。而海洋公園自1月26日關園起，連月毫無收入，並考慮到社會事件（反修例示威衝突）的影響，估計虧損逾6億元。文件又指，由於現金儲備幾近耗盡，若再沒有任何新的資金支持，預計將於今年6月破產。