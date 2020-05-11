海洋公園現金流捱不到9月　救亡方案擬縮水至50億擱置建七大園區

海洋公園年初向港府提出建議撥款106.4億元，資助公園新發展計劃並度過財困難關，惟當時估算未計及受疫情影響而暫停開放的情況。 經過近四個月的審視，港府今日（11日）公布新方案並正式向立法會申請撥款，主要為協助海洋公園渡過即時財務困難，令其可以維持運作。事實上，近年多次錄得虧損的海洋公園，因疫情而關門超過100日，損失100萬人次客流量，海洋公園公司行政總裁李繩宗於上周曾公開表示，現時資金流不能捱到9月。據了解，海洋公園與港府會將撥款申請減半，即只向海洋公園注資約50億元，原定發展計劃的七個園區建設將會暫時擱置。

據知，海洋公園決定向港府申請的撥款減半，即減至約50億元。（資料圖片/高仲明攝）

根據今年初海洋公園交予立法會的財務報表指，在2019-20財政年度，海洋公園公司營運活動產生的現金赤字將逾6億元；此外，2016-17、2017-18和2018-19財政年度的入場人次維持在570 萬至580萬。而2019年下半年，由於持續的社會事件影響，海洋公園入場人次急速下滑，7月至12月的入場人次僅得190萬，較2018年同期大幅下跌超過三成，跌幅前所未有。倘若2019年下半年的跌勢持續，海洋公園預計在2019-20財政年度的入場人次將跌至330萬，較上一年度下跌超過四成。

此外，估算中又提到，海洋公園需在未來短時間內償還先前為推展重新發展計劃2和大樹灣發展項目而取得的商業貸款，該兩筆商業貸款在今個和下個財政年 度（即2019-20及2020-21財政年度）的總還款額達23億元，但按現時海洋公園公司財政狀況，已無能力償還貸款。海洋公園雖然已在私人市場取得10億元的備用循環貸款，然而如果無法獲得任何額外財源，預計將於今年內耗盡其現金結餘，惟上述的估算及財務狀況均在疫情開始前推算，未有計及公園需要關門的財務損失。

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商務及經濟發展局局長邱騰華於上周六（9日）指，將再推出的撥款會有所調整，形容「救亡計劃」未必能夠一步登天，海洋公園的新發展計劃，仍要受制於短期、中期內遊客數字不能回升到正常的情況，公園可反思如何利用這段時間重新定位，他又指，相信公眾不想見到海洋公園結業，故希望能為公園「救亡」，「捱過這個冬天」，又指雖然疫情緩和，但不可以太依賴內地及海外旅客。

商務及經濟發展局局長邱騰華於上周六（9日）指，將再推出的撥款會有所調整，形容「救亡計劃」未必能夠一步登天。（資料圖片）

李繩宗上周五（8日）指，抗疫過百日來，公園已流失超過100萬入場人次，加上因準備重開前的消毒程序以及防疫產品等，增加營運成本，現時仍沿用早前的職員無薪假期及高層減薪措施減少成本，早前曾經透露資金流不足的海洋公園，慨嘆現時情況「未必捱到去到9月」，現時已為公園重開作好周全準備‪，期望政府在限制人流聚集措施有所緩和、其他限制有所減卻，並得到專家意見許可等情況下，多方配合下的兩星期內可以重開。

1977年開幕的海洋公園，佔地逾91.5公頃，是一座集海陸動物、機動遊戲和大型表演的主題公園，現時有近2000名員工。由於園區內的設施日漸損耗，今年初，公園向立法會申請撥款，建議定位為以歷險為主題並以自然和保育為本的渡假勝地，並逐步更新園區的機動遊戲及其他立景點位置，計劃中，提出劃為七個主題區，增加一系列新景點，並提升或翻新現有景點。