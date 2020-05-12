清潔工涉阻差案｜被指受辱故想截查少年找晦氣　警長否認其事

清潔工被指在去年「8.5全港三罷」期間，為幫15歲少年逃走，伸手阻擋一名警長，從而被控阻差辦工，案件今（12日）在九龍城法院續審。警長接受辯方盤問時，否認曾受到少年侮辱，故想截查少年以發晦氣，辯方又指被告當時被推，才會伸開雙，與少年成功逃脫無關，警長不同意說法。辯方又指，片段拍到現場有女子大叫「警察叫雞唔俾錢」，之後有警員回應：「唔會係你嘛」、「邊個收唔到錢」、「係咪要報案」，警長承認有份說以上的話，但稱只是想理解是否有人需要求助。

警長馮耀彤(深色西裝)否認因覺受辱而想截查少年以發晦氣。(李慧娜攝)

被告何永隆（49歲）被指於去年8月5日在深水埗欽洲街及長沙灣道交界，阻礙執行公務的警長馮耀彤。

現場有多人圍觀及噪音

警長馮耀彤繼續作供，辯方盤問時向馮指出，馮當日行近15歲少年時，從未向少年表示要進行截查或要查他身份證，即使馮曾作出有關說話，現場有多人圍觀及有噪音，其聲音或會被覆蓋。馮堅稱曾向少年表示要查他身份證，但他承認現場「係好多聲音」，但其聲量足以讓少年聽到其說話，馮同意事發片段未有錄得有關說話。

片段未錄到馮指控被告所說的話

辯方指，馮稱被告曾向他說「做咩呀你」及「走，走啊」，惟事發片段未有錄到該2句說話，馮同意。辯方又指，馮指稱被告曾左右移動阻其去路，但相關片段亦沒拍得情況，而馮的口供也沒提到有關情況，馮同意，但否認這情節是「作出嚟」。

馮否認受辱而截查少年

辯方又指，被告撞上馮後，隨即被馮推向相反方向，此時被告已沒阻馮追截15歲少年，辯方質疑為何馮選擇不追少年。馮承認被告當時在位置上已沒阻到他，但「佢（被告）個目的完成咗」，而馮不追少年是因應現場多人聚集的環境等因素，否認是因沒合法目的而不再截查他。馮亦否認因受到少年侮辱，所以才打算截查他找晦氣。辯方直指因馮事發時不斷推被告，被告才會伸開雙手，少年成功跑走與被告無關。馮不同意。

承認未即時警誡被告

辯方亦指出，當時馮沒有向被告宣布拘捕，馮稱雖然片段沒有錄下，但他有向被告表示要進行拘捕，但他承認未有即時警誡被告，他解釋因「情況唔容許」。辯方質疑馮將被告帶至警車期間，應有充足時間進行警誡，但馮只重申「情況唔容許」。

認有份回應在場女子說話

另外，辯方稱事發前的片段顯示，曾有女子向警方大叫「警察叫雞唔俾錢」，有警員曾回道：「唔會係你嘛」、「邊個收唔到錢」、「係咪要報案」，馮承認他有份說以上說話，他只是因想澄清指控，了解是否有人需要求助才這樣回應。

案件編號：KCCC2077/2019