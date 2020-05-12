女會計入職不久手部受傷　復工後即被解僱　指屬歧視求賠償15萬

船隻燃油公司女會計及行政主任，入職約個來月後因左手受傷，後需入院接受手術，之後獲准放病假，惟她復工當天即被解僱。之後她轉職從事保險工作，但收入變得不穩定。她認為前僱主涉歧視，透過平機會控告該公司違反《殘疾歧視條例》，並索償約15萬元。

申索人為尹凱玲，答辯人為香港淇洋能源股份有限公司。

入稟狀中指，尹於2018年3月受聘於涉案公司任會計及行政主任，月薪2.2萬元，期間表現良好。

上司著應放病假

惟尹上班約一個，即於同年4月在意外中弄傷左手，被診斷左鷹嘴骨折。尹於5月10至16日入院治療和接受手術。出院後，院方建議尹放病假至月底，但她因擔心被解僱，只放了數天病假。尹後來再覆診，獲發病假至8月9日，但她只放了6天。至同年7月，尹再因病請假，上司著尹應按醫生建議放病至8月9日。之後尹再獲發病假至一直至9月她於至9月21日復工。尹指其上司曾於同年7月把她從公司的WhatsApp通訊群組中移除。至她復工當天即被解僱。

轉職保險半年只賺3萬

尹事後向平機會投訴，認為公司的歧視行為令她十分失望，她因失去一份她熱衷並有穩定收入的工作，令她情緒極度不安。此外，她被解僱後從事保險工作，收入不穩。她被解僱後的6個月，總收入只有約3萬元。尹現要求公司書面道歉，以及支付感情賠償6萬元和損害賠償9.6萬元。

案件編號：DCEO6/2020