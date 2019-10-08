菲傭確診患癌後遭僱主一家歧視　死後由友人代控前僱主求道歉

菲律賓外傭在港患子宮頸癌後，返僱主家中休養期間，聲稱遭僱主一家歧視，不但不再與她交談，亦沒有替她提供足夠食物，更將外傭用過的廚具掉棄。外傭因病要掛上排尿管，不便行動時，仍要她睡上格床及不讓她使用洗衣機。僱主後來在半夜將外傭解僱及趕她出門，外傭返國治療後不治。其遺產執行人入稟區域法院索償，兼要求外傭的前僱主道歉。

原告Temporosa Ma Carla Arangote代表女傭Guting Joan Sarmiento，告女傭的前僱主蔡超儀（譯音）。

原告為死者Guting Joan Sarmiento（下稱：女傭）的遺產執行人Temporosa Ma Carla Arangote，被告為蔡超儀（譯音）。

確診患癌需接受放射性治療

入稟狀指，女傭於2015年1月31日獲聘為被告的家傭，並在被告家居住，她於2016年時曾獲續約。

女傭於2017年3月6日入院，後來被確診患上子宮頸癌，出現浮腫、急性腎衰歇、高血鉀、深部靜脈栓塞等情況，並需要留院至3月底，需要安插排尿管，及接受放射性治療，女傭受到治療的副作用所影響，出現嘔吐、疲倦、痛楚及體重急跌。2017年3月14日，被告的丈夫曾到醫院與女傭傾談，並得知女傭的病況。

僱主安裝閉路電視及不提供食物

女傭尚未患病前，工作表現良好，曾獲續約，亦會與被告一家有正常的對談，雙方關係良好。不過，自2017年3月31日女傭出院返回被告家時，被告一家開始不與她對話，只透過手寫方式與她溝通，又在家中安裝閉路電視，沒有替她提供足夠食物，女傭只能依賴附近工作的朋友或教會朋友為她提供食物。被告亦試過在得知女傭使用過廚房後，把女傭用過的廚具掉棄。

要女傭手洗衣服

另外，即使被告知道女傭若大幅度移動的話，或會有機會令其排尿管移位，仍然要她睡在上格床，以及不讓她使用洗衣機，要她手洗衣服。

女傭於2017年4月24日再度入院進行皮腎造口手術，出院後再度回到被告家，而被告仍然繼續以上述涉及歧視、令人不快的方式對待她。

半夜被解僱遭趕出家門

2017年5月1日，被告突然在凌晨12時半叫醒女傭並解僱她，又將她的個人物品打包後，要求她立刻離開，亦不讓她換掉睡衣，女傭約於1時半被趕出住所，翌日便再度入院。女傭曾向平機會投訴，又入稟勞資審裁處控告被告，平機會同年停止調查，而由女傭的身體狀況無法上庭作供，勞審的案件亦無延期押後。

女傭在港接受治療至2017年10月21日，期間她無須住院時，會居於原告僱主的家中或教會，及後她便回到菲律賓繼續接受治療，至去年8月18日逝世。

原告指女傭受威嚇侮辱求道歉

原告現以女傭遺產執行人身份入稟，指被告違反《殘疾歧視條例》，女傭當時受到被告一家威嚇、侮辱、冒犯，要求法庭宣告被告非法歧視死者，要求被告向女傭及其家人道歉，並就原告的情感損失向被告施予懲罰性賠償。

案件編號：DCEO13/2019