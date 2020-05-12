新冠肺炎｜初確診婦與四家人同住　區議員：患者平日會到荃灣買餸

本港今日（12日）有一宗感染新型冠狀病毒初步確診個案，打破連續23天未有本地感染個案的紀錄。患者為一名66歲婦人，沒有外遊紀錄，病源不明，消息指兩名家人也有病徵。 於患者居住的梨木樹邨第5座，於晚上約10時有房屋署外判清潔工人到場清潔。區議員陳琬琛說，患者與另外4名家人同住，其媳婦與孫子已送往檢疫中心。

區議員稱，患者的媳婦及孫已送往隔離。（盧翊銘攝）

+ 3 + 2

房署晚上派員清潔梨木樹邨

據悉66歲婦人於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫並檢驗深喉唾液後確診，留醫瑪嘉烈醫院。她居於荃灣梨木樹邨第5座，於晚上約10時有房屋署外判清潔工人到場，清潔大堂電梯位、信箱及座椅等。

區議員陳琬琛稱，患者與另外4名家人同住，包括其丈夫、兒子、媳婦及孫兒。患者的媳婦及孫兒於傍晚已送往檢疫中心，其丈夫及兒子則在單位內有待送走。他稱，患者家人未有外遊紀錄，而據家人表示患者平時只會外出到荃灣買餸，未知感染途徑。

患者的丈夫於晚上約11時上小巴送往隔離，據區議員了解，其子體溫偏高，相信會改以救護車送院。

5月12日，初步確診的66歲婦人，居於梨木樹邨第5座。（盧翊銘攝）

區議員指屋邨舊 憂變康美樓翻版

區議員黃家華稱，他們只透過媒體獲悉確診消息，衞生署未有通知，認為署方應盡早發佈消息。他又說，據了解署方會為全邨進行消毒工作，首先會在今晚清潔第5座。他們稱，由於梨木樹邨樓齡高，部分渠有生銹，擔心會出現青衣長康邨康美樓的情況。

居於梨木樹邨第5座14樓的住户吳先生，稱有傳聞患者居於14樓，加上獲悉她無外遊紀錄，擔心受感染，因此收拾衣物往友人家中暫住一星期。他稱，邨內衞生不理想，時常有垃圾未清及有老鼠出沒，他又說，電梯按鈕上的膠紙出現破損亦未有更換，自己出入會用紙巾按鈕。同樣居住第5座的張先生認為衞生情況尚可，但說未有每天消潔大廈。