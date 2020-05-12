新冠肺炎｜無外遊婦初確診　行會成員林正財倡擴大檢測堵傳播鏈

本港新型肺炎疫情有緩和之際，今日卻現「零的突破」。據了解，一名66歲婦人初步確診新型冠狀病毒肺炎，是連續23日零本地感染個案後，首度有人染疫。 港府早前將「限聚令」延長至5月21日，公眾聚集人數上限由4名增至8名，特首林鄭月娥今日（12日）亦指會研究放寬粵港澳的強制檢疫安排。 言猶在耳，本港卻再現本地個案。行政會議成員林正財接受《香港01》訪問稱，應擴大這名女病人的接觸者病毒檢測，由於現時本港個案減少，實驗室有能力檢測更多人，強調做法可更有效及更快截斷傳播鏈。至於應否重新收緊「限聚令」等措施，他表示適宜觀察未來數天情況再定奪。

行政會議成員林正財（資料圖片/黃舒慧攝）

本港對上一宗本地確診病例是4月19日公布，直至今早當局仍未接獲本地個案，衞生防護中心今日下午亦沒有舉行例行記者會。豈料在傍晚出現新一宗初步確診個案，據悉是66歲女子，家住梨木樹邨，日前於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫。消息指女病人已發燒數天，喉乾及有輕微咳嗽，今晚被送往瑪嘉烈醫院治療。

消息指該病人無外遊紀錄，亦沒有接觸確診病人。若最終確認是本地感染，意味本港守了23日的「零本地感染」紀錄或斷纜。

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5月12日晚上，有保安員守在梨木樹邨第5座入口。（盧翊銘攝）

宜加大檢測 不必等14日檢疫期發病

按《香港01》綜合多個消息披露，該名66歲女病人近期沒有外遊及無接觸過其他新型肺炎患者。林正財稱，這可能代表社區有隱形病人，因此應「更廣泛」安排病毒測試，不必等待14日家居檢疫，「唔使等到發病先驗」。他建議，除了檢測女病人的家人，「近期她外出有否去哪裡食飯、有否與朋友短暫見面，接觸過的那些人都可以驗」，做到更快更有效截斷傳播鏈。他說因應現時個案已減少，相信實驗室有能力檢驗數百人的樣本。

林正財又說，假如這宗新個案是本地零星病例，並非不明源頭，政府可以因應檢測結果再檢視現行措施。他解釋，專家早前已提及，是否放寛社交距離措施，不會僅僅視28日零本地個案為「金科玉律」，還會看病人的感染源頭。他建議可以觀望數天，以確定這名女病人的密切接觸者有否受到感染，其感染途徑是否不明等。