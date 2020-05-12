新冠肺炎｜本地零感染斷纜　校長：安全優先　續停課小五最大影響

今日（12日）本港新增一宗新型冠狀病毒肺炎初步確診個案，據了解，涉及一名66歲無外遊紀錄女病人，或會中斷本港連續23日的「零本地感染」紀錄。 5月27日起全港學校將分階段復課，有小學校長認為，應以學生的安全為首要考慮，萬一再爆發本地感染，復課安排上應要「睇定啲」；但他同時認為，若推遲復課會令情況變得十分複雜，對需要應考首次呈分試的小五學生來說，影響最大。

小學校長吳永雄認為，應以學生的安全為首要考慮，萬一再爆發本地感染，復課安排上應要「睇定啲」。（資料圖片）

據了解，今日新增一宗新型冠狀病毒肺炎初步確診個案，該名66歲女病人於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫。消息指該病人無外遊紀錄，亦沒有接觸確診病人，她已發燒數天，喉乾及有輕微咳嗽，先前沒有接觸確診者。

有小學遲放暑假 新學年提早開

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄表示，各項復課安排已準備就緒，現階段仍維持以6月8日及6月15日為復課目標，學校全體教師亦將於5月27日回校復工、備課；同一辦學團體的7間學校將延至7月27日放暑假，並提早於8月17日開始新學年。

吳永雄指，其學校的小五呈分試將於7月9日至13日舉行，惟他擔心，一旦再推遲復課日期，有可能需取消呈分試，因此對小五學生來說影響較大，包括影響升中程序。但他同時認為，應以學生的安全為首要考慮，萬一再爆發本地感染，復課安排上應要「睇定啲」。

林日豐認為，停課時間越長，師生返回自身崗位便越會困難，所需過渡期亦會越來越長。（資料圖片）

叫停文憑試？ 校長：決定開考時仍有本地確案

中學校長會主席鄧振強表示，目前學界仍未收到本地個案的消息，但相信當局是根據醫學專家意見釐訂復課安排，學界會按教育局指示復課。至於文憑試會否受影響，他指當局決定開考時，本港仍有新增本地感染個案，因此考試指引亦有列明如何處理緊急情況，例如若有考生或試場人員確診，相關試場將全面消毒，並會動用後備試場應變。

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐認為，目前文憑試已進入中後期，若暫停考試，在已完成主科的情況下亦是「可以解決」。但他同時認為，停課時間越長，師生返回自身崗位便越會困難，所需過渡期亦會越來越長。

未來兩周將會開考的科目，主要有歷史、數學 延伸部分 單元 （一）及（二）、數學延伸部分單元 （一）及（二），以水歷史等。

2020年中學文憑試（DSE）於5月25日完結，5月27日起全港學校分階段復課，中三至中五級將率先於當日復課；小四至小六、中一及中二級，將於6月8日復課；幼稚園高班（K3）、小一至小三將於6月15日復課。