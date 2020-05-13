考評局歷史及通識科委員私人言論遭針對　葉建源：風氣不應蔓延

自反修例風波而來，教師政治言論不時惹起外界關注。網上流傳考評局有兩職員疑在個人社交平台表達時政看法，包括提及「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」、「林鄭滾蛋！」等，兩人均是課程發展議會轄下負責歷史科發展及高中通識科檢討的專責委員會委員。考評局指，會按考評局相關的員工行為守則及規定作適當跟進。 教育界立法會議員葉建源表示，目前針對教師、「以言入罪」的情況十分嚴重。他認為，若教師每句說話都能成為罪證，會導致風聲鶴唳，不應讓相關風氣蔓延。

（資料圖片）

網上有專頁今日流傳疑是考評局評核一名發展經理，以及一名高級經理於私人社交平台發表的時政言論。發展經理於去年4月一篇帖文中，評論內地一名鄭州男子因身穿日本軍服迎親被捕的報道，寫有：「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」。另外，高級經理則曾發帖文宣洩對特首林鄭月娥的不滿，指「林鄭滾蛋！」。

發展經理現時身兼課程發展議會轄下考評局歷史委員會委員，而高級經理則是高中通識教育科課程檢視專責委員會。

考評局：按員工行為守則適當跟進

考評局回覆查詢時表示，所有員工在履行職務時均受各項相關的規則、程序、條例及政策約束，會按考評局相關的員工行為守則及規定作適當跟進。

考評局指，就香港中學文憑考試各科目或卷別設立「審題委員會」，委員的背景有大學教授、具豐富教學經驗的中學教師、校長、課程及學科專家等，強調不論委員個人背景與信念，均須依從考評局的既定機制，專業地按課程及評核的要求擬題，確保試卷能有效公平地評核考生。

局方續指，「審題委員會」依據課程內容和評核目標等，負責有關試題及評卷指引的制訂工作，而在擬題的不同階段，亦設有既定機制檢查和校對試卷內容，以確保試題水平恰當。

葉建源認為，若教師每句說話都能成為罪證，會導致風聲鶴唳，不應讓相關風氣蔓延。（資料圖片）

葉建源：以言入罪做法令業界很困擾

教育界立法會議員葉建源表示，目前針對教師、「以言入罪」的情況十分嚴重，而相關Facebook專頁截圖涉及的貼文，已是當事人相隔一段時間之前的言論，他說：「孤立地抽一張圖或說話，但不知道前文後理，當時在討論甚麼問題。『以言入罪』的做法不好，令業界很困擾。」

葉建源認為，若教師每句說話都能成為罪證，會導致風聲鶴唳，不應讓相關風氣蔓延。葉直言，近日不同學科的教師均收到大量針對自身個人言論的投訴，當局不應輕易將懲處延伸至個人言論。