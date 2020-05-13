聽障生涉襲警案　官令控方交出警員資料　警求匿名申請押後處理

聽障學生去年9月15日參與遊行動時涉襲警，案件今(13日)在東區法院再提訊，控方要求將涉案警員匿名，又指高院的禁制令未能制止警員被起底，更有警員出庭作證後一小時即被網民公開全家資料。辯方卻指控方提及的被起底事件，是發生於高院禁令之前，反指被告被捕時，有警員在被告面前揮動警棍，令被告受驚，辯方求取警員資料卻遭拒絕。裁判官最終下令控方四周內向辯方交出相關資料，至於警員匿名的申請，則押後至6月19日再訊。

被告羅鎮傑在傘陣掩護下離開。(呂樂謙攝)

被告羅鎮傑，20歲，患有聽障，報稱學生，被控一項襲擊警務人員罪，指他在當天在銅鑼灣港鐵站C出口外襲擊執行職務的警務人員X。

指警員曾在被告面前揮警棍

辯方律師在庭上透露，根據閉路電視片段，被告當日曾被涉案警員X在內的一隊警員圍住，並有警員在被告面前上下揮動警棍。辯方曾多次向警方索取該隊警員的身份和記事冊，警方指未能確定該些警員是誰，又要求辯方解釋為何需要該些資料，辯方因而在庭上再作申請。

控方指當時情況混亂

控方卻反駁稱當日情況混亂，警員眾多，單憑片段未必能確認該些警員是誰。裁判官林子勤曾提議辯方轉而索取X涉及的小隊，辯方指未能確認所有涉事警員均與X 同屬秀茂坪重案組第一隊。林官最終要控方在4星期內交出相關資料。

控方指有警作證後即被起底

另外，控方亦再次申請要求將涉事警員X的身份匿名，又指網絡針對警員的起底風氣盛行，即使高等法院已頒下禁令，情況仍未能控制。又指早前有一名警員出庭作供後不足一小時，即被網民將其個人及家人的私隱上載到網上。

辯方指事件發生於高院禁令前

辯方卻指控方說法過於籠統，亦無證據證明X受驚，又未能顯示有多少網絡起底是針對作供的警員，又指控方提及有警員作供後一小時後被起底一事，是發生在高院頒下禁制令之前。而事實上，自高院頒下禁令後，起底事件已明顯減少。辯方認為法庭應考慮大眾知情權，不應限制編採自由。

林官亦稱，單憑網絡上有人對某些警員進行起底，就下令匿去本案涉案人的姓名，做法並不相稱，故把案押後至6月19日再提訊時作決定；被告可續以原有條件保釋外出。

案件編號：ESCC 291/2020