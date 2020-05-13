監警會報告6個日子列獨立章節　消息：報告斥警方低估7.21情報

監警會負責研究並制定由去年6月9日起的反修例運動全面審視報告。據了解，監警會已向行政長官提供報告。消息指，報告有16個章節，當中「6.9」、「6.12」、「7.1」、「7.21」、「8.11」和「8.31」事件，為獨立章節。 消息指，其中就「7.21」，報告指出，警方低估了事發前的情報，當日下午未有高調派員駐守觀察白衣人動向，錯失不少處理良機，導致有「警黑勾結」的指控，加劇反修例示威者對警方的不滿，進一步推動了示威。就「8.31」，據了解報告認同關閉港鐵太子站出口及安排特別列車運送示威者。 監警會主席梁定邦中午會見傳媒時，未有透露何時正式公開報告。

報告有16個章節，當中「6.9」、「6.12」、「7.1」、「7.21」、「8.11」和「8.31」所發生的事件，為獨立章節，另外，警察識別問題和新屋嶺都是獨立章節。監警會除了向警方索取資料，亦邀請消防處、醫管局、港鐵等提供協助。

轟警在「7.21」事件連環出錯

就「6.12」事件，報告指出，公眾關注當日被定性為「暴動」，要求撤回並延伸成為「五大訴求」之一，中信大廈被圍困事件亦令公眾質疑警方有無充分理由使用武器，認為應制定內部指引，當宣稱為「暴動」後，前線應如何區分參與者，及可使用的武力程度。

其中就「7.21」事件，消息指，報告指出警方低估了互聯網資訊及區議員提供的情報，錯失不少處理事件的良機，包括應高調派員駐守，觀察聚集的白衣人有無表現異常，可即要求增援；而警方未能及時察覺白衣人離開鳳攸北街後的動向，亦關注首批快速應變部隊人員到達元朗西鐵站時，目擊部分正離開的白衣人，卻沒有作任何截停查問。報告指，「7.21」事件導致有「警黑勾結」的指控，加劇反修例示威者對警方的不滿，進一步推動了示威。

就8.31事件，報告認同關閉地鐵站出口是合理，並認同安排特別列車押送被捕人士。報告指有暴力示威者佔據旺角站破壞後逃往太子站，在車廂與乘客爭執打鬥，有示威者換衣服裝扮成一般乘客，警方有必要進入車站採取執法行動。報告亦著墨8.31事件中有人死亡傳聞，認為屬謠言，惟警方未有及時。據了解，報告未有觸及事件中警方如何分辨示威者和普通市民。

監警會主席梁定邦中午會見傳媒時，被問到何時公佈報告，他指，由於報告牽涉印刷、翻譯等程序，要待秘書處準備好才能正式公開，故現時沒有時間表。

梁定邦說，現時不適宜公開報內容，「我講一、兩句，對各方都唔公平。」他亦強調不會論及是否有個別警員涉失職，「呢個一定要循正常投訴程序去做。」

他又指，今次的報告不是為了紓解怨氣、化解社會撕裂，而是在法律上根據職權作出研究，「化解怨氣一定要靠大家一齊去做，我哋只係提供材料畀大家去判斷。」