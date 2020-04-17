張達明：判詞指監警會工作非調查　林鄭無理由再推搪設獨立調查

社工呂智恆早前提請司法覆核，稱監警會主動介入調查社會騷亂事件越權及違反《監警會條例》，高等法院昨日（16日）裁定監警會的研究無越權，判呂智恆敗訴。前監警會委員、港大法律學院首席講師張達明表示，判詞已指出監警會的審視工作並非調查，法律上也沒有實權，認為特首無法再找監警會做「擋箭牌」，也沒有任何理由推塘成立一個法定獨立調查委員會。

張達明認為，法庭判決反映特首無法再找監警會做「擋箭牌」，也沒有任何理由推塘成立一個法定獨立調查委員會。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

呂智恆表面敗訴 但已達目的

張達明在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，雖然法庭判監警會無越權，但反映「不是在做特首要它做的事情，也不是在做市民期待它監察警察有否濫權」，同時反映特首並不代表監警會，有關前期資料搜集工作並非調查，只是在做「熱身工作」呼籲市民提交資料，不會得出任何結論影響日後需匯報投訴的決定，也不會判斷任何一名警員有否失職，故認為呂智恆表面上是敗訴，但已達到目的，監警會的報告無法解決民眾心中疑問，令特首無法借其過橋。

他稱，監警會報告三部曲涉及找事實、評估及提交建議，但若第一步「咁鵪鶉」，法律上也沒有實權，無法找到事實基礎再提出建議，該判決等於摑特首一巴，無法再找監警會做「擋箭牌」，也沒有任何理由推塘成立一個法定獨立調查委員會。

張達明認為，反修例運動獨立調查委員會是非常重要及必須去做。（資料圖片／李澤彤攝）

監警會針對警方在反修例風波行動的首階段報告最快5月底可公布。張達明估計報告中列出警方交代的無爭議事實，若警方程序有不妥善，會提出有需要改善建議，以元朗7.21事件為例，或有警方部署資料，「一定唔會處理最核心問題，有無警務人員失職、串同黑幫，無法還警方或示威者清白」。

他認為，監警會有需要檢視功能，修改法例擴大其權利，例如增加法定調查權，也認為反修例運動獨立調查委員會是非常重要及必須去做。