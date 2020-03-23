逃犯條例│投訴警察課接1678宗投訴　139宗完成調查交監警會審核

反修例風波持續至今逾9個月，警方的處理手法一直備受爭議。警方昨晚（22日）在facebook「香港警察」表示，直至本月初，投訴警察課共接獲1,678宗相關投訴，當中569宗「須匯報投訴」需將調查報告交予監警會審核；而警方至今完成的139宗個案當中，21宗需要「全面調查」。警方重申，目前投訴機制行之有效，確保對警員的投訴，得到公平公正處理。

截至2020年3月6日，警務處投訴警察課共接獲1,678宗與反修例事件有關的投訴，當中包括569宗「須匯報投訴」及1,109宗「須知會投訴」。根據法例，警隊需要就「須匯報投訴」的調查個案，呈交報告予監警會審核。而在569宗「須匯報投訴」中，警方已完成139宗調查，並已交監警會審核。

而上述139宗個案，有21宗以「全面調查」方式處理。其餘118宗個案，則因為投訴人撤回投訴、無法追查或已經與投訴人以簡便方式處理，所以不需要全面調查。

兩層法定投訴警察處理機制是一套行之有效的制度，確保市民對警務人員的投訴，得到公平公正的處理。