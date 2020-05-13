廉署起訴「時時精綵」馬主王梁秀卿　涉向馬場櫃位職員提供一萬元

廉政公署表示，今日落案起訴馬主王梁秀卿，指她2018年12日向一名沙田馬場投注櫃位工作的馬會職員提供一萬元，被控一項與公共機構有事務往來時向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第8(2)條。案件中該名馬會職員拒絕接受被告提供的一萬元，並向馬會管理層匯報有關事件，馬會將貪污投訴轉介廉署。 被告王梁秀卿已獲廉署准予保釋，以待星期五應訊。 王梁秀卿是「時時精綵」馬主，其丈夫為王明澤。其名下賽駒是長途馬王「時時精綵」，早前贏得「女皇盃」。

廉署今日落案起訴一名香港賽馬會全費會員兼馬主王梁秀卿，控告她涉嫌向在沙田馬場投注櫃位工作的馬會職員提供一萬元。



案情透露，被告王梁秀卿現年61歲，被控一項與公共機構有事務往來時向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第8(2)條。被告於2018年12月9日前往沙田馬場一個馬主私用廂房，她合夥擁有的一隻馬匹在其中一項賽事贏得冠軍。

案發時王梁秀卿與馬會進行事務往來時，無合法權限或合理辯解，向在上述廂房附近一個投注櫃位工作的一名助理分行經理，以及其他馬會職員提供一萬元。

馬會會員不能獎賞馬會職員



有關馬會職員拒絕接受被告提供的一萬元，並向馬會管理層匯報有關事件，馬會將貪污投訴轉介廉署。被告為馬會全費會員及一匹馬的合夥馬主。當她申請成為全費會員時，曾確認自己明瞭馬會是《防止賄賂條例》中所指明的公共機構。



馬會提醒所有馬會會員，不得向馬會職員提供小費或賞錢，惟每年農曆新年期間籌集而分派予馬會職員的歲賞基金除外。被告將於星期五(15日)在沙田裁判法院答辯。