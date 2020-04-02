廉署首認設特別調查組　正處理28宗反修例事件公務員涉貪污案

民主黨立法會議員林卓廷去年曾引述消息指，廉政公署已成立「特別調查組」，專責處理這次反修例運動中警察的公職人員失當行為。 廉署在回應議員在特別財會的書面問題時首度承認，執行處因應行動需要，靈活調撥現有資源和人手，包括成立特別調查小組處理個別個案，有關部門在2019年8月成立，主要由10名廉署成員負責，專責處理與去年反修例有關的懷疑貪污個案。 廉署又指，截至2020年2月底，正在處理28宗與「反修訂逃犯條例」有關涉及公務員的懷疑貪污個案，有關個案在處理階段，故沒有任何檢控。

林卓廷早前召開記者會引述消息指，廉政公署已成立「特別調查組」，專責處理這次反修例運動中警察的公職人員失當行為。廉署今回覆指，調查組在去年8月成立。（資料圖片）

特別調查組共10人

公民黨立法會議員楊岳橋在特別財委會提出書面問題，跟進廉署是否已成立特別調查組、相關人員的編制及開支等。廉署在回應時承認去年已成立特別調查組，主要由1名高級廉政主任帶領，成員包括1名廉政主任(甲)、3名廉政主任(乙/丙)及5名助理廉政主任。廉署指，該小組以現有資源進行相關調查工作，故不涉及額外人手及開支。

廉署又指，會按既定程府依法跟進每宗個案，但基於保密原則，廉署將不會就個別個案或行動細節評論。廉署強調，會不時檢討人手，有需要時會作適當調配，確保調查工作不會因人手不足受影響，如有需要增加人手，會按既定機制提出申請。

廉署回應時表示，在2019年合共有9名紀律部隊人員因涉及廉署貪污調查而被檢控。（資料圖片）

廉署：9名紀律部隊人員涉廉署貪污調查被檢控

另外，民主黨立法會議員林卓廷跟進不同紀律部隊被廉署檢控及定罪的數字，將及處理多少宗反修例運動與公務員相關的案件。廉署回應指，在2019年，合共有9宗紀律部隊人員因涉及廉署貪污調查而被檢控的情況，其中警務處佔4宗、消防處佔3宗，懲教處則佔1宗；其中4宗被定罪，警務處和消防處各佔2宗。

廉署亦提到，截至2020年2月底，廉署正在處理28宗與「反修訂逃犯條例」有關並涉及公務員的懷疑貪污個案。有關個案正在處理階段，因此並沒有任何檢控。

林卓廷去年底曾舉行記者會，透露廉署已成立特別調查組跟進反修例案件。對於廉署是否有調查警方執法的權力，林卓廷引用1986年涉及一名騎師對廉政專員的上訴案例，當時法庭指《廉政公署條例》第12條「貪污行為」，也包括公職人員損害公眾利益的罪行及意圖削弱公信力，因此他認為廉署有法定職責調查「警察濫權或濫用武力」。