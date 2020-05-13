兩本地確診梨木樹邨及卓明樓住客需檢測　唐樓有「一樓一鳳」單位

本港今日（13日）新增3宗新型冠狀病毒確診個案，當中包括2宗本地感染個案及1宗輸入個案，累計確診及疑似個案增至1,051宗。兩宗本地個案分別涉及一名66歲女病人，以及其一名5歲外孫女。兩人分別居住於荃灣梨木樹邨5座及街市街10號卓明樓，衞生署衞生防護中心計劃派發深喉唾液樣本瓶予確診者住所同一棟樓的其他住客，檢測是否有更多感染個案，了解社區的傳播情況。 其中在荃灣卓明樓樓上，有「一樓一鳳」單位， 衞生署人員曾按鈴查詢，但無人應門。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會中表示，該名66歲女病人日間會到街市買餸，平日會到荃灣街市街10號卓明樓照顧5歲的孫女。涉及的2個家庭共有8名家庭成員，7名成員均獲安排入院，當中4人出現病徵，3人有輕微發燒；餘下1名家庭成員送往檢疫中心隔離。

張竹君表示，計劃派發深喉唾液樣本瓶予梨木樹邨5座，以及街市街10號卓明樓的其他住客，了解社區的傳播情況；她指梨木樹邨有家居檢疫人士，但之前未有出現無確診個案。她又指，當局亦會向66歲患者到過的街市檔販，派發深喉唾液樣本瓶作檢測。

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另外，確診的5歲女童在5月2日及5月9日，曾前往荃灣沙咀道289號日朗坊補習社，其間一直配戴口罩，補習老師及學生不會列為緊密接觸者。她5月9日亦曾前往旺角富榮花園第八座的外婆家中逗留，涉及十多人，他們均已列為緊密接觸者。