新冠肺炎｜梨木樹邨居民憂社區爆發　鄰近DSE考生憂考完後無得玩

新冠肺炎疫情漸趨緩和之際，本港昨日新增一宗初步確診個案，該名家住梨木樹邨五座66歲女病人無外遊紀錄，消息指其5步孫女亦確診，令本港連續23天的零本地感染斷纜。梨木樹邨五座今早有加強消毒，有街坊擔心會爆發社區感染，甚至變成「疫廈」；有在附近應考DSE的考生坦言，擔心零感染斷纜或要延長「限聚令」，「考晒試都無得去玩」。

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家住梨木樹邨五座低層單位的馮先生表示，昨得悉有懷疑個案感到擔憂，本身都有戴護目鏡出街防飛沬，現時會戴帽子，保護自己。馮對大廈的去水渠設計有信心，相信不會演變成青衣長康邨康美樓翻版，鄭婆婆亦坦言感到十分害怕，加上不清楚患者所住樓層，「驚行開行埋感到，又驚好似2003年沙士咁，成棟大廈都有事」，她稱已加強消毒，並減少外出，以免受到感染。

至於方太就表示「擔心唔嚟」，自己已加強個人衞生，「以往年年返東莞擔親，今年都唔敢返」。王婆婆亦指，從孫兒口中始得悉有鄰居受感染，但暫時不會遷出，會先觀望情況再決定。

在梨木樹邨附近可風中學應考DSE的江同學有備而來，隨身㩦帶兩支洗手液，離開試場前亦有先洗消毒人雙手。江擔心疫情會在區內爆發，對「零感染」紀錄斷䌫感到無奈，「今日考完最後一科，但之後仲係無得去玩」，江又憂慮「限聚令」或因此再延長，日常外出要持續戴口罩。

陳同學就表示，疫情至今一直很警愓，不擔心到梨木樹應考會受感染。陳又指，過去多月都留家溫習，估計暑假都會不會出戶，「睇定啲先，唔出街都得」，他又指已經習慣戴口罩，會戴到疫情明顯減退為止。