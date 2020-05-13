新冠肺炎｜醫生：現毋須叫停復課　市民應避免到多人聚集地點

新型肺炎疫情緩和，惟據悉本港今日（13日）新增一宗確診個案，連續23日「零本地感染」紀錄斷纜。消息指，該名66歲女病人居於梨木樹邨第五座，日前於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫。她無外遊紀錄，亦沒有接觸確診病人，媳婦及孫兒都有病徵，已入院觀察。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，安排海外回港人士進行家居檢疫的做法有漏洞，倘未來一至兩周持續浮現源頭不明的本地個案，市民便須小心。他表示，現階段毋須叫停復工、復課安排，亦暫不用收緊限聚令和停業令。他提醒市民不要參加婚禮、宗教活動等多人聚集的活動，並避免到人煙稠密的地方。

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梁子超：數28日無意思

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，由於新型肺炎大部份患者的病徵輕微，甚至無病徵，即使兩個潛伏期內無新增本地個案，也不能排除隱形傳播鏈仍然存在，「所以其實成日講28日，係無乜意思。」

梁子超又說，新型肺炎的群集情況明顯，認為安排海港回港人士進行家居檢疫的做法有漏洞。「間中都有回流人士確診，有患者潛入社區都係可以預計。」他指出，未來一至兩周是關鍵，倘持續浮現源頭不明的本地個案，市民便須小心，不能再因防疫疲勞而忽略保持個人衞生及社交距離。

有零星個案都唔使太擔心，否則等到天光都原地踏步

梁子超表示，現階段毋須叫停復工、復課安排，亦暫不用收緊限聚令和停業令。「社會始終需要恢復正常，有零星個案都唔使太擔心，否則等到天光都仲係原地踏步。」但他強調，若本港出現難以追查的大型群組，即譬如早前的「酒吧群組」，則需重新考慮防疫措施。他提醒市民不要參加婚禮、宗教活動等多人聚集的活動，並避免到人煙稠密的地點。他坦言市民在短期內無法除下口罩，直至輸入個案亦消失。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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檢疫人士居住大廈名單只更新至3月

翻查衞生防護中心資料，「根據香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單 」的最後更新日期為2020年3月16日，只涵蓋了檢疫最後日期由2020年3月13日至3月26日的資料，而4月至5月從內地及海外回港的檢疫人士居住大廈並無公開。截至3月26日，共有48人曾在梨木樹邨接受強制檢疫，當中五人住在患者所住的五座，最後檢測日期為3月25日。