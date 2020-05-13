理大衝突｜10名已被控暴動罪人士　被加控藏攻擊性武器等罪名

去年11月有示威者佔據理工大學與警方對峙，有網民在油尖旺一帶發起示威，希望營救被困理大的示威者，最終警方拘捕多人並控以暴動罪；其中10名被告今（13日）被帶上九龍城法院，並被加控管有攻擊性武器或管有非法工具等罪。控方同時申請將案件押後至7月15和16日，待律政司提供進一步法律意見，獲法庭批准。

被加控罪名的被告共十人，其中六人，包括陳子謙(24歲，廚房工）、郭曉泰（31歲、物業管理員）、陳卓賢（18歲、學生）、陳亮信（24歲、財務顧問）、馮興榆（21歲、學生）、劉沛彦（21歲、售貨員）各被加控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途，指陳子謙和郭管有200條索帶、陳卓賢管有48條索帶、陳亮信管有144條索帶、馮管有一把鉗和鋼線、劉管有80條索帶。

另外四人，包括陳姓16歲學生、朱盛軒（25歲、待應）、張綽元（19歲、學生）、張凱𦲀（19歲、學生）則各被加控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具並意圖作非法用途，指他們管有螺絲批、士巴拿、鉗及膠索帶等。

案件押後至7月15和16日再訊，待律政司提供法律意見，期間各被告繼續保釋外出。

案件編號：KCCC 2789, 2790/2019