破產侍應認毀港鐵設施囚8月　維修費達110萬　官著循其他方式處理

旺角港鐵站去年9月遭示威者大肆破壞站內設施，其中一名男侍應涉嫌用消防喉及行山杖損毀入閘機、售票機、電視熒幕等，港鐵估計總維修費用達110萬元。早前申請破產令的男侍應今（13日）於西九龍裁判法院承認一項刑事毀壞罪，主任裁判官羅德泉形容案件是有組織、有規模犯案，判被告監禁8個月。因控方申請的賠償款項超過裁判法院有權審理的金額，羅官建議控方考慮循其他方式處理。

被告容偉強到港鐵站破壞當天，有過百示威者走入車站內破壞。(資料圖片)

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被告容志強（30歲）案發時任職侍應。他承認於去年9月6日在旺角港鐵站E出口大堂與他人損壞屬於港鐵公司的6部出入閘機、8部售票機、1部電視熒幕、1部八達通查閱機、1部閉路電視及1支光管。

被告所損毀的財物達26萬

案情指，當晚十時左右，約一百名示威者衝入旺角站，有人打破玻璃、閘機等。其中，被告被閉路電視拍下他拉出兩條消防喉，向閘機、售票機、電視熒幕及八達通查閱機射水，又用行山杖擊打光管和閉路電視。港鐵工程部估計事件中維修費達110萬，而修理被告損毀的財物亦需逾26萬。

稱貪玩而犯案

同月11日凌晨，警員在黃大仙巡邏時，憑衣著及外貌認出被告是涉案者，上前拘捕。被告在警誡下保持緘默，後來在警誡會面中承認是閉路電視錄影拍到的男子，因貪玩而犯案。

裁判法院只可處理不高於10萬的賠償

控方申請被告就其破壞的設施賠償，但因裁判法院只可處理不超過10萬元的賠償令，羅官遂著控方考慮以其他渠道處理。

辯方求情指被告已還柙8個月，他明白不應此方式發洩不滿，日後若要示威也只會參與和平的活動，如出現暴力事宜會即離開。辯方又呈上求情信及破產管理處的文件，指被告願意賠償，會與破產管理處商討如何賠錢。被告了解會被判監，但盼法庭考慮較低的刑期。

官指事件有組織有規模

羅官形容案件明顯是有組織、有規模的大型行動，事件中多人行事，被毀的設施不少。他以監禁一年為量刑起點，被告認罪獲減三分一刑期，最終須入獄8個月。

案件編號：WKCC3468/2019