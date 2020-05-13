新冠肺炎｜周五起國泰航班乘客須戴口罩　包括辦理登機及貴賓室內

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本港今日（13日）新增3宗新型冠狀病毒確診個案，累計確診及疑似個案增至1,051宗。國泰航空今日發出最新指引，由本周五（5月15日）起，乘客在無法與他人保持2米距離或在按照國泰職員的指示下，必須佩戴口罩，包括在辦理登機手續及在國泰貴賓室範圍。

由5月15日起，國泰航班乘客在無法與他人保持2米距離或在按照職員的指示下，必須佩戴口罩。（資料圖片）

國泰航空表示，因應新型冠狀病毒疫情，即使在航班上人傳人的風險較低，公司仍推出額外的臨時措施以加強保障，在無法保持適當人與人距離的情況下，所有乘客均須戴上口罩。

由5月15日起，國泰航班乘客在無法與他人保持2米距離或在按照職員的指示下，必須佩戴口罩。適用範圍包括：辦理登機手續、國泰旗下貴賓室、登機期間、在航班上及落機期間。國泰促請乘客自備合適的口罩，布質及拋棄式口罩皆可。

幼童可豁免

國泰航空強烈建議乘客在人流多的區域（例如等候安檢和行李領取區）佩戴口罩，但「未能忍受佩戴口罩」的乘客（包括幼童）可獲免除此要求。

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國泰航空表示，因應新型冠狀病毒疫情，即使在航班上人傳人的風險較低，公司仍推出額外的臨時措施以加強保障，在無法保持適當人與人距離的情況下，所有乘客均須戴上口罩。（資料圖片／羅國輝攝）

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