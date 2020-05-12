國泰港龍CEO丘應樺向員工發信：明白傳言增憂慮　適時公布情況

新冠肺炎疫情在全球大流行，多國封關重創航空業。國泰航空早前傳出重組計劃，有消息指或取消港龍品牌，國泰亦預告裁員。今日（12日）國泰港龍航空行政總裁向員工發內部信件，指出不少分析在新冠疫情下整個航空行業或要數年才能回復正常，公司也會革新求存，他明白傳言增加同事憂慮，當公司有更明確的應對措拖時會再公布。

早前有消息指，國泰將重組，港龍或被合併，國泰亦曾預告將會裁員。國泰航空航空服務董事兼國泰港龍行政總裁丘應樺，今日向員工發內部信件，開首坦言新冠肺炎疫情影響全球的航空業，不少公司採取裁員或要求員工放無薪假等。而隨着航空業的危機擴大，分析相信航空業有深遠的變化，公司亦要採取措施求存。



革新求存渡過最大危機

丘應樺指出，近日媒體大幅揣測國泰航空可能會採取的措施，而他從國泰航空行政總栽鄧健榮得知，不同部門正採取最佳的方法，渡過航空業的最大危機，團隊正進行很多工作來做公司能夠在新營運挑戰下保持長期競爭力。

至於社會上的傳言，他明白會增加同事間的憂慮，但當公司有更明確的措施時會適時公布，希望同事們可以耐心等候及保持專業。

國泰收購港龍航空後，2016年重組為「國泰港龍」（Cathay Dragon），港龍機尾的標誌，陸續更換成紅色「魚翅」標誌，飛龍圖案保留在機身。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）