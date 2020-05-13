新冠肺炎｜專家許樹昌：倘再有源頭不明個案　或需收緊社交限制

本港今日（13日）新增兩宗新型冠狀病毒肺炎本地個案，已持續23日的「零本地感染」斷纜，政府抗疫專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，限聚令及其他已放寬的措施暫不需立即收緊，需觀察未來幾日會否有廣泛的社區爆發，如有數宗源頭不明的無源頭個案在不同地區出現，則需要調整措施。他又認為，28日無本地個案只代表本地傳播鏈截斷，與限制措施的放寬無直接關係。 同為政府顧問的香港大學醫學院院長梁卓偉受訪時則稱，新型肺炎特質是有隱形患者，難以完全消除病毒傳播鏈，認為28日的計算方式值得商榷。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌已放寬的措施暫不需立即收緊。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於相隔23日再現本地個案，許樹昌認為，新型冠狀病毒的傳播性較高，加上本港仍容許海外港人返港，仍有零星個案是預期之內。

許樹昌：暫不需收緊限聚令或煞停復課

至於有本地個案是否意味早前於5月8日放寬的限聚令及各種處所限制需再收緊，許樹昌認為需「睇定啲」，暫時不需收緊限聚令或煞停復課。他指目前新增的兩宗本地個案，其緊密接觸者均已入院或進入檢疫中心，若病毒無機會散入社區則不需太擔心。他續稱，若未來數日有廣泛的無源頭個案，即有兩至三宗不明源頭個案在不同區域出現，有社區大爆發的跡象，限聚令等限制或需立即收緊。

港府提出將加強檢測有輕微病徵的人士，並篩查高危群組人士。許樹昌認同做法，坦言為全港700萬人口做檢測是不太可能，他又指市民若咳嗽、發燒等輕微病徵已持續數天，最重要是立即求醫並接受病毒檢測，否則只會影響身邊人的健康。

至於剛「斷纜」的零本地感染個案日數，許樹昌認為，該計算只是界定本地傳播鏈是否已斷的方法，與政府放寬措施無直接關係。