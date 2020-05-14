消委會│十款冷氣機製冷量較聲稱低　威士汀冷氣差距最大低2.2%

踏入夏季，冷氣機開始出動。消委會（14日）今日公布最新一期《選擇》月刊，測試了15款俗稱「3/4匹」的定頻窗口式冷氣機，發現10款樣本的製冷量較聲稱低0.1%至2.2%。不過，在製冷量相差最大的冷氣機中，其冷季節性表現系則得高，即能源效益較高及省電，料每年電費是各個樣本中最低，與最高電費的樣本相差32元。 至於抽濕表現消委會則指樣本表現參差，送風量較高的三個樣本，其抽濕速度則較慢。

「威士汀 White -Westinghouse」WWN07CMA-D3（#8）的製冷量較聲稱低2.2%，是差距最大的冷氣機，售價2,680元。（消委會《選擇》月刊）

消委會指，製冷量指冷氣機將室內熱量排到室外的速度，數值愈高表示製冷速度愈快。

有冷氣機製冷量比聲稱低2.2%

消委會發現，10款樣本的製冷量較聲稱低0.1%至2.2%，其中差距最大的是冷氣機是「威士汀White -Westinghouse」WWN07CMA-D3，量得的製冷量比聲稱低2.2%，只獲3點半較低評分；「飛歌 Philco」PWA807M，則較聲稱低1.7%。

消委會說，雖然差別在強制性能源效益標籤計劃，以及國際慣常做法容許的10%公差範圍內，但相信消費者普遍期望產品的實際製冷量不會比聲稱數值低。

此外，「珍寶General」AKWA7FNR、「Panasonic」CW-N719JA、「樂信牌Rasonic」RC-N719J、「約克York」YC-7GB及「豐澤Fortress」FWAC08M18，其製冷量則比聲稱數值高0.3%至4 .7 %，同獲5分，當中「珍寶General」上述型號的製冷量較聲稱數值最高。

天氣開始炎熱，不少人開始依賴冷氣機。（資料圖片／黃舒慧攝）

三樣本送風量較高

除了製冷量外，消委會說，送風量愈大，表示冷氣機吹出的風愈大，空氣於室內流通得更好，而速調校範圍亦要夠闊，高低風速檔之間的送風量差別愈大愈好。

消委會發現，「威士汀White-Westinghouse」WWN07CMA-D3 的調校幅度最窄，只有12%，是15個樣本中調校幅度最低的冷氣機。至「Panasonic」CW-N719JA、「樂信牌Rasonic」RC-N719J及「日立Hitachi」RA-08QF的送風量較高。

送風量較高樣本 抽濕速度較慢

至於抽濕表現，消委會則指樣本表現參差。「東芝 Toshiba」RAC-H07F有29%的製冷量產生了抽濕作用，即抽濕較快。

不過，送風量較高的「Panasonic」CW-N719JA、「樂信牌Rasonic」RC-N719J 及「日立Hitachi」RA-08QF ，則只有19%至20%的製冷量產生抽濕作用，抽濕較慢。

消委會說，「東芝 Toshiba」RAC-H07F （#4）有29%的製冷量產生了抽濕作用，亦即抽濕較快。（消委會《選擇》月刊）

料樣本每年電費相差$32

消委會說，假設每年使用冷氣機啟動製冷180天，每天12小時，製冷季節性總負荷一樣，並以每度電$1.2計算，結果得出各樣本每年製冷所需電費，最高與最低只相差32元。電費最低的是「威士汀White -Westinghouse」WWN07CMA-D3，每年電費為764元，最高的為「菱機 Ryobishi」RB-07MA，電費為 $796。

消委會又指，在製冷季節性表現系數（CSPF）中，若CSPF數值愈大，即表示能源效益愈高、愈省電，測試發現，CSPF值最高是「威士汀White-Westinghouse」WWN07CMA-D3，達3.14。