消委會｜17款膠鑊鏟5款檢出潛在致癌物　1款浸滾油一分鐘熱熔變形

鑊鏟是煮食中必備的用品，但為免刮花易潔鑊，不少家庭會選用膠鑊鏟。消費者委員會測試17款中式膠鑊鏟，發現一款未達標示的耐熱溫度，「JMJ Fried Turner no. LD205」膠鑊鏟頭浸入攝氏200度的花生油一分鐘內已熱熔變形；此外，意美廚一款鑊鏟會起泡；Daiso一款鑊鏟會變色；而Ikea有一款售24.9元的鍋鏟總評最高分。 檢測結果亦顯示，逾半樣本用於烹煮酸性食物，以及三款在烹煮含酒精食物時釋出的雜質量超出歐洲標準規限。另有五款樣本檢出有潛在令人類患癌風險的「初級芳香胺」，或可遷移至食物中，不符合歐洲標準要求。當中雜質釋出量最高超標達11倍的樣本，同時檢出初級芳香胺含量高達9.7mg/kg。

消費者委員會測試17款中式膠鑊鏟，每個大約售價介乎12元至99元不等。（消委會提供）

「JMJ Fried Turner no. LD205」膠鑊鏟入熱油 熱熔變形

測試樣本包括17款中式膠鑊鏟，每個大約售價介乎12元至99元不等。消委會指全部樣本都有標示耐熱或最高可用溫度，介乎180至260度。在耐熱測試中，將樣本浸入油溫攝氏200度的花生油中15分鐘，取出及冷卻四小時。測試結果顯示「JMJ Fried Turner no. LD205」樣本浸入熱油後一分鐘內，已熱熔變形，與其標示的溫度220°C不符。

意美廚一款鑊鏟會起泡 Daiso一款鑊鏟會變色

另外「GastroMax中式鑊鏟 Orthex Chef's turner 6814-7」及「Suncraft尼龍中式鑊鏟 Wok Turner PZ-1100」樣本於測試後也出現輕微變形，但仍然可用。「意美廚 Ideale Chef易潔中式鑊鏟 Nylon Turner 332605N」的物料測試後出現起泡情況；「Daiso Simple Style Nylon Spatula B015 No. 6 gray」樣本於測試後鏟頭物料輕微變色。

「意美廚」釋出雜質最高 超標11倍

在雜質釋出量測試中，模擬烹調三種食物包括酸、酒及油膩食物進行，限值為每平方分米膠鑊鏟面積不可釋出超過10毫克的雜質。在酸性的食物中，結果顯示九款樣本的雜質釋出量等於或超出歐洲的標準規限，當中「意美廚」的釋出量最高，超出標準限值11倍。含酒精的食物及油膩食物測試中，分別有三款樣本及一款樣本雜質釋出量超出歐洲的標準規限。

消委會又指，有五款樣本驗出初級芳香胺，該物質可用來生產工業用的偶氮染料，有潛在令人類患癌的風險，或可透過廚具、食物包裝等遷移至食物，因此歐洲標準乃不可檢出。

含初級芳香胺的樣本包括「意美廚」、「Circulon Elite Chinese Turner Nylon Turner with Stainless Steel Shaft」、「EZ Cook易潔中式鏟 Nylon Chinese Turner SYNC7002」、「Tefal Comfort Wok Spatula」及「Chef's FavorNCF205」樣本，當中意美廚樣本的含量最高。

Ikea一款鍋鏟總評最高分 僅售24.9元

在售價方面，最高評分的「Ikea 365+ HJALTE Wok Spatula, stainless steel / black 001.616.44鍋鏟不銹鋼/黑色」總評獲4.5星，售價僅為24.9元；而評分最低的意美廚樣本售價則68元。售價最高的為Circulon Elite樣本，售99元，但被檢出初級芳香胺，僅得3.5星。

消委會指，木或竹鑊鏟屬於天然物料，亦相對較塑膠環保，但使用時要留意清洗和要保持乾爽，以免受潮發霉。而消費者選購及使用膠鑊鏟時，應應細閱標籤資料，瞭解產品的耐熱溫度及保養方法；並檢視鑊鏟表面是否光滑平整、邊緣是否鋒利或有尖角，並留意鑊鏟的重量及面積等能否配合家中的易潔鑊。

另外，膠鑊鏟在高溫下或會釋出過量雜質，消費者應避免長時間接觸熱油、酸性或含酒精食物，或置於煮食器皿內與食物一同加熱；如需油炸或在加熱過程中長時間攪拌食物，應選用木製、竹製或其他適用的廚具。