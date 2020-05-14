立法會或叫停禁電子煙立法　吸煙與健康委員會感失望憂吸煙率反彈

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等煙草產品。距離今屆立法會會期完結約2個月，由於有委員提出大量修正案，法案委員會主席郭偉强向委員發信，諮詢是否同意中止審議工作。 吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢今（14日）早在港台節目《千禧年代》稱，議員反應一般，提出大幅度修訂，導致討論滯後，進度不理想。她對於立法會考慮中止工作感到非常失望，呼籲立法會議員支持草案，在餘下的時間繼續討論。

吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢表示，對於立法會考慮中止工作感到非常失望，又坦言議員反應一般，提出大幅度修訂，導致討論滯後，進度不理想。她稱，越有效的控煙法例，對業界帶來越大挑戰，所以在這方面遇到很大的阻力。她呼籲立法會議員支持草案，在餘下的時間繼續討論。

黎慧賢說，新型煙草產品是不少年青人的「入門」產品，亦容易令原本打算戒煙的人士放棄戒煙。她憂慮立法程序從頭再來，會令新型吸煙產品趁機入侵市場，吸煙率反彈上升。有人建議將電子煙和加熱煙分開處理，黎慧賢直說不可能，因為兩者同樣有害。