立會擬中止審議禁電子煙法案　醫學教育界感失望　盼政府加強推動

政府早前提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等煙草產品。由於有委員提出大量修正案，法案委員會主席郭偉强向委員發信，諮詢是否同意中止審議工作。 醫學會副會長林哲玄指，對於未能在今個立法年度完成審議工作屬預期之內，坦言感到失望，又形容為「一場長戰爭」，稱政府在推動工作上「可以做好啲」。津貼中學議會當然執委林日豐同樣感失望，認為政府有責任平衡各方利益，可以更積極推動修訂草案。

立法會法案委員會擬中止審議禁電子煙的條例草案。（資料圖片／羅國輝攝）

政府提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等煙草產品。不過，立法會法案委員會主席郭偉强日前發信，指有委員表明將提交大量修正案，及未完成研究《條例草案》的整體優劣和原則，諮詢委員是否中止審議工作。意味著，於今個立法會年度或不會通過有關修訂，並需要於下屆會期重新提交立法會。

林哲玄：禁電子煙為「一場長戰爭」

醫學會副會長林哲玄稱，對於條例草案未必能在今個立法會年度通過，屬於預期之內，指對或會中止審議工作感失望。他形容「禁電子煙」工作為「一場長戰爭」，若在下屆立法會再提交需要更長時間，但認為顧及下一代健康著想需要繼續推展相關工作。他解釋，國外不少研究均顯示電子煙對年輕人的影響陸續浮現，更曾發生爆炸等情況，立法程序應延續下去。

他續指，政府於推動工作上「永遠可以做好啲」，包括加強對市民的教育及宣傳；此外，立法會內建制及泛民均有議員反對草案，他認為政府於爭取議員支持方面亦有待改善。

醫學會副會長林哲玄稱，對立法會或中止審議工作感失望。（資料圖片）

津貼中學議會：政府有責任去平衡各方利益

津貼中學議會當然執委林日豐同樣對可能未能於今個立法會會期通過修訂草案感失望，指電子煙對年輕人帶來負面影響，希望立法會議員於審議工作上能以年輕人的福祉為大前提。他續說，一但條例需要於下屆立法會再度提交審議，意味著將再拖後1至2年，屆時將更難處理年輕人吸食電子煙問題。他又批評政府推動力度不足，明白電子煙為消費品，涉及商界利益，因此政府有責任去平衡各方。

教育界立法會議員葉建源稱，條例草案對於防止學生吸食電子煙有效，質疑政府應可加大推動力度。他反對中止審議工作，認為若加開會議，有望可於今個立法年度完成審議。他希望議員能夠以整體社會利益、學生健康為重。

教育界立法會議員葉建源稱，若加開會議，有望可於今個立法年度完成審議。（資料圖片）