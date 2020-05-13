禁電子煙草案勢難產　法案委員會擬停開會　自由黨反對續審議

政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品，引起「煙民」強烈反彈，代表商界的自由黨一直「拉布」反對，法案委員會審議進度緩慢。 法案委員會主席、工聯會郭聯强向委員發信，考慮到委員會尚未完成研究《條例草案》的整體優劣和原則，以及開始逐一審議的各項條文，加上有委員表示將提交大量修正案，故認為在本年度立法會會期內完成《條例草案》的審議工作看來不切實際。

郭偉强建議法案委員會中止審議《條例草案》的工作並向內務委員會報告其中止工作的決定。（資料圖片/盧翊銘攝）

原擬「開快車」審議

法案委員會原訂計劃於5月至6月舉行10次會議，加快審議《條例草案》。經過諮詢委員有關加會的意願後，郭偉强昨天（12日）發信，指根據委員所作的回覆，法案委員會可以在2020年5月及6月舉行的會議次數，與原擬定需要再舉行約10次會議以完成審議工作的目標有差距。

郭偉强續指，考慮到法案委員會尚未完成研究《條例草案》的整體優劣和原則，以及開始逐一審議的各項條文，加上有委員於2020年5月4日舉行的會議席上，表明將就《條例草案》提交大量修正案供委員會考慮，故認為在本年度立法會會期內完成《條例草案》的審議工作看來不切實際。

郭偉强表示，因應上述情況，他決定不會編排頻密的會議，以加快審議工作，又指經檢視目前情況後，建議法案委員會中止審議《條例草案》的工作並向內務委員會報告其中止工作的決定。郭去信委員諮詢是否同意上述建議，中止審議《條例草案》的工作。

自由黨批發及零售界議員邵家輝批評，政府將電子煙、加熱煙綑綁是「博懵」。（資料圖片）

張宇人：時間不足 郭偉强：直上大會機會微

《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》去年2月於立法會首讀及二讀，相關法案委員會已舉行8次會議，繼續討論禁止進口、製造或售賣電子煙、加熱煙及另類吸煙產品，據指多名建制政黨在自由黨批發及零售界議員邵家輝遊說下，對修例立場亦有所動搖，包括手握13票的民建聯。

自由黨主席張宇人表示，會議仍未處理議員計劃提出的修訂，相信時間不足以完成審議法案。他又批評官員答問表現是「帶人遊花園」，指他們「應該去郊野公園工作」。

郭偉強相信，若法案委員會中止工作，政府將法案直接交上大會機會很微，若今年度不能通過草案，法案在下屆立法會就要推倒重來，中小學生將繼續有機會接觸到電子煙，情況不理想。