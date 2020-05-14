【新冠肺炎】疫情重挫報販生計　團體籲政府打擊私煙助渡寒冬

新冠肺炎疫情持續數月，經濟受到沉重打擊。疫情打擊下，報販生計也受到重挫。全港報販大聯盟指生意下跌情況嚴峻，籲政府協助渡寒冬，包括積極打擊私煙、加大抗疫基金援助金額、放寬可售賣產品等，協助小商戶渡過難關。

全港報販大聯盟主席廖社青指，疫情以來全港近500個持牌報販都受到不同程度的打擊，部分報檔連過去一半的生意都做不到。疫情趨於緩和，報販亦擔心走私煙草的問題。另外，生意大減的情況下，食環署仍經常以阻街、販賣違禁品（飲料等）被開罰單，令生計雪上加霜。早前政府推出的防疫抗疫基金，持牌報檔可以申請一次性5000元資助，惟不少檔主指「資助不夠交告票罰款。」

在旺角街頭開報紙檔的馮靜嫻今年81歲，近來生意銳減，令她苦不堪言。她說夜晚一個人無法收起報檔，只好徹夜留守，而一個月仍然會收到兩、三張告票，罰款過千元，指她阻街、賣可樂等飲品，「只是想搵兩餐，同食環署工作人員求情，佢哋唔理會，話各個生意都差。」

全港報販大聯盟主席廖社青呼籲政府幫助報販渡過寒冬。（袁澍攝）

廖社青指報販面臨生態災難，希望政府可以助報檔渡過寒冬，呼籲政府可以加大關口海關巡查走私煙的力度，提供第二輪的持牌報販援助金。另外，他亦希望政府可以增加報販可銷售的商品數量，並將加熱煙加入現有控煙框架。